Schwabmünchen/Bobingen

vor 36 Min.

Neubau soll Wertachkliniken ersetzen: Diese Details sind jetzt bekannt

Die Krankenhäuser in Schwabmünchen (im Bild) und Bobingen könnten in nicht einmal zehn Jahren Geschichte sein: Ein Berater zu einem Klinik-Neubau an einem anderen Standort geraten.

Plus Wie geht es weiter mit den beiden Wertachkliniken? Das Konzept zeigt auf, wo das neue Krankenhaus stehen könnte, wie viele Betten es bekommt und wie viel es kostet.

Von Carmen Janzen

Die Empfehlung aus dem Strategiekonzept der Krankenhausberater ist deutlich: Ein größerer Neubau muss her, der die beiden Wertachkliniken in Schwabmünchen und Bobingen zusammenführt. "Nur durch die Zentralisierung kann ein zukunftsfähiges Krankenhaus entstehen", sagte Jan Hacker, Vorstandsvorsitzender der Unternehmensberatung Oberender, am Dienstagabend in einer Sondersitzung des Kreistags in der Schwabmünchner Stadthalle, an der auch die Stadträte aus Schwabmünchen und Bobingen teilnahmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

