Brand bei Kunststoffspezialist fordert die Schwabmünchner Feuerwehr

Der Einsatz der Feuerwehr in Schwabmünchen war aufwendiger als bisher bekannt: Eineinhalb Stunden lang waren die Freiwilligen mit einem brennendem Pressmüllcontainer beschäftigt.

Der Feuerwehreinsatz beim Schwabmünchner Kunststoffspezialisten Ritter am Montag erforderte größeren Aufwand als bisher bekannt. Es waren insgesamt 20 Helfer der Feuerwehr Schwabmünchen mit vier Fahrzeugen eineinhalb Stunden lang im Einsatz.

Beim Kunststoffspezialisten Ritter in der Kaufbeurer Straße, der 2021 vom US-Konzern Avantor übernommen wurde, hatte es gebrannt. Ein Restmüllcontainer auf dem Firmengrundstück stand kurz nach 13 Uhr in Flammen. Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, brannte auch der gesamte Inhalt des mehr als zehn Kubikmeter fassenden Pressmüllcontainers. Da der Container unter einer Überbauung direkt am Gebäude stand, musste er zunächst weggezogen werden. Die Feuerwehr benutzte dafür ein Löschfahrzeug.

Ein Pressmüllcontainer fing bei der Firma Ritter in der Kaufbeurer Straße Feuer. Foto: Ralf Ritter/ritter Gmbh

Einsatzkräfte müssen Inhalt des Containers mit der Hand entfernen

Erst danach konnten die Einsatzkräfte über die Leerungsklappen an den brennenden Inhalt gelangen, teilt Kommandant Stefan Missenhardt mit. Da der Container keine Entladungsautomatik hatte, mussten sechs Freiwillige mit schwerem Atemschutz in das Innere des Containers vordringen und den kompletten Inhalt händisch aus dem Ladebunker bringen. Während der körperlich stark belastenden Arbeiten musste der Brand parallel mit einem Löschrohr unter Kontrolle gehalten werden. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht. Warum der Container Feuer fing, ist unbekannt.