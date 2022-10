Brand unter einem Zug: Schwabmünchner Bahnhof zeitweise gesperrt

Durch einen Brand unter einem Zug wurde die Strecke zwischen Augsburg und Buchloe zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Was Bahnreisende nun beachten müssen.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Mittwoch gegen 12.30 Uhr am Schwabmünchner Bahnhof. Grund dafür war nach Aussage der Feuerwehr eine geplatzte Leitung am Triebwagen eines Zuges, der aus Langerringen in Richtung Augsburg unterwegs war. Dadurch ist Öl und Kühlwasser auf die heißen Luftfilter gespritzt, was unter dem Zug einen Brand auslöste.

Nachdem der Zug in Schwabmünchen geräumt wurde, rückte die Schwabmünchner Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen an. Zwei Stunden lang war die Strecke zwischen Augsburg und Buchloe in beide Richtungen gesperrt. Der Zug muss nun vermutlich abgeschleppt werden. So lange wird der Zugbetrieb von Gleis Drei auf Gleis Zwei verlegt. (AZ)