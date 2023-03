Das ist beim Schwabmünchner Frühlingsfest geboten

Mehr als 50 Aussteller beleben die Innenstadt am Sonntag. Tausende Besucher werden zum Frühlingsfest erwartet und die Geschäfte haben geöffnet.

Ob sich der Frühling und die Sonne tatsächlich pünktlich zum Schwabmünchner Frühlingsfest am kommenden Sonntag. 26. März, blicken lassen, ist laut Wetterbericht noch fraglich. Aber immerhin soll es nicht schneien, so wie im vergangenen Jahr.

In der Schwabmünchner Innenstadt steigt das Fest von 12.30 bis 17.30 Uhr. Auch die Geschäfte haben geöffnet. Mehr als 50 Aussteller, darunter Gastronomie, Vereine, Musikbands beleben das Zentrum. Mit dabei ist unter anderem die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, das Rote Kreuz, die Wasserwacht, die Tierfreunde Schwabmünchen, der Reit- und Fahrverein Pferdefreunde Wertachau, die Freunde von Giromagny und die Menkinger Narren. Tausende Besucher erwartet die Veranstalterin, die Werbegemeinschaft Schwabmünchen. "Unser beliebtes Frühlingsfest mit seinem verkaufsoffenen Sonntag steht für Tradition, Miteinander, Freundschaft, Respekt und Heimatgefühl", so der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Björn Wilbert. Die Besucherinnen und Besucher sollen unbeschwerte Stunden in der Stadt erleben.

Das ist am Sonntag in Schwabmünchen geboten

Musik: Auftritte gibt es an drei Orten. Am Schrannenplatz spielen ab 13 Uhr das Duo Graustich, vor dem Restaurant Tradizione ist Hautnah Musik zu hören und in der Lutipoldstraße treten die Arizona Outlaws auf. Zudem gibt es dort Tanzeinlagen der Schwabmünchner Tanzwelt um 15 Uhr.

Kinderattraktionen: Für Kinder ist wieder viel geboten: Es gibt unter anderem eine Hüpfburg, Kinderschminken, Ponyreiten auf dem Schöffelparkplatz und Hufeisenwerfen.

Toiletten: In der Stadt sind die Toiletten am Alten Rathaus am Stadtplatz, im Pfarrzentrum am Schrannenplatz und im ehemaligen Forstamt jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Parkplätze: Wer zum Frühlingsfest mit dem Auto fährt, kann am Festplatz an der Holzheystraße, am Eisplatz in der Jahnstraße oder am Leonhard-Wagner-Schulzentrum im Breitweg parken.

Straßensperrungen: Aufgrund des Frühlingsfestes sind in Schwabmünchen am Sonntag von 10 bis ca. 18.30 Uhr die Fuggerstraße, die Luitpoldstraße, ein Teilbereich der Mindelheimer Straße, die Schulstraße und ein Teilbereich der Ferdinand-Wagner-Straße sowie der Schrannenplatz für den gesamten Verkehr gesperrt. Ortskundige werden gebeten, diesen Bereich zu umfahren. Die Umleitung verläuft über die Bahnhofstraße, Feyerabendstraße, Kaufbeurer Straße zum Kreisverkehr der Südspange und ist ausgeschildert.

Nahverkehr: Die Haltestellen des AVV „Altes Rathaus Süd“ und „Altes Rathaus Nord“ in der Fuggerstraße können während der Veranstaltung nicht angefahren werden. Als Ersatzhaltestelle dient die Bushaltestelle in der Holzheystraße (Haltestelle Festplatz). (AZ)