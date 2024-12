Das Singoldsand-Festival geht mit neuem Termin an den Start

Mehr als ein Jahrzehnt war es in Stein gemeißelt: Ende August ist Singoldsand-Zeit in Schwabmünchen. Zum Jubiläumsfestival - das Singoldsand steigt 2025 zum 15. Mal - wird schon zwei Wochen vorher gefeiert. Denn der neue Termin ist vom 14. bis zum 16. August. Wobei der „Geburtstag“ nicht der Grund für die Verlegung ist. „Es liegt am Zusammenspiel des Festival-Sommers“, erklärt Festivalleiter Enzo Hirsch. Mit dem „Puls“ in Kaltenberg und dem „Heroes“ in Kempten fallen zwei Veranstaltungen ganz aus dem Kalender. „Dazu findet das Superbloom in München nun Ende August und das Obstwiesenfestival in Ulm eine Woche zuvor statt“, erklärt Hirsch weiter. Daher rückt das Singoldsand in August-Mitte. Die Sindgoldsand-Macher stehen immer im Austausch mit den anderen Veranstaltern, damit sich die Termine nicht überschneiden.

Christian Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Enzo Hirsch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis