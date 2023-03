Defekt: Gartenlaube brennt ab

Vermutlich hat ein defekter Werkzeugakku das Feuer ausgelöst. Es entstand ein Schaden von rund 3500 Euro.

In der Zirkenstraße in Schwabmünchen ist am Samstagnachmittag eine Gartenlaube abgebrannt. Die Feuerwehr Schwabmünchen konnte den Brand löschen, allerdings war die Laube nicht mehr zu retten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt.

Vermutlich wurde der Brand durch einen technischen Defekt an einem Werkzeugakku verursacht. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. (AZ)