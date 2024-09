Der Schwabmünchner Michaeli-Markt startet in diesem Jahr mit einem neuen Meister

„Es gibt viel zu tun“, lacht Felix Kraus. Der junge Schwabmünchner ist seit diesem Jahr Meister, genauer gesagt Marktmeister. Diese Position hat er von Franziska Küstler übernommen, die im Mutterschutz ist. Da Kraus schon zuvor in die Planungen des Marktes mit eingebunden war, weiß er, was zu tun ist. „Händler aussuchen, Verträge machen, die Platzierung der Stände planen“, zählt Kraus einen Teil seiner Aufgaben auf. Das geht ihm gut von der Hand. Dabei gibt es auch Punkte, wo er den Unterschied zu seiner erfahrenen Vorgängerin sieht: „Bei der Planung der Standflächen wusste Franziska Küstler jede Einfahrt und Lücke auswendig, ich muss da noch nachschauen.“ Und zu planen, gibt es einiges. 115 Verkaufsstände, zwölf Imbisse und neun Schausteller stehen vom 26. September bis zum 1. Oktober auf der knapp einen Kilometer langen „Marktmeile“ und dem Festplatz. Die Zahl der Händler wird geringer, aber die Schwabmünchner Kombination aus Volksfest und Markt ist nicht nur für die Besucher, sondern eben auch für die Händler attraktiv. Seit 462 Jahren gibt es den Schwabmünchner Michaeli-Markt schon, 1960 kam auf Initiative des Trachtenvereins das Bierzelt dazu.

Bei den Verkaufsständen wird wie immer ein breites Sortiment aus Textilien, Modezubehör, Süßwaren, Obst und Gemüse, Spielwaren, Haushalts- und Dekoartikel, Porzellan, Keramik, Kunsthandwerk, Tee und Kräuter und Unterhaltungsartikel geboten sein. Breiter wird das Speisenangebot sein. Neben den Klassikern wie Bratwurst und Steak wird es da auch einige „exotische“ Leckereien geben. Nicht mehr geben wird es den „Kunst- und Genussmarkt“ der Werbegemeinschaft.

Auch auf dem Festplatz wird einiges geboten sein. Neben dem Binswanger-Festzelt finden sich wieder Attraktionen wie der Autoscooter, Roll Over, Musik-Express, Kettenflieger, Schiffschaukel, Kinderkarusselle, Schießstände und Lose. Dazu wird das Rote Kreuz wieder mit seiner Cocktailbar vertreten sein, im Lech-Wertach-Probenzentrum führt der TSV Schwabmünchen am Wochenende sein beliebtes Kasperltheater auf. Am Sonntag ist zudem von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr verkaufsoffener Sonntag. Zugleich wird dieser Tag ein Höhepunkt für Oldtimer-Fans. Ab 10.30 Uhr wird die Fuggerstraße zur Ausstellungsfläche, zudem macht die „Fuggerstadt Classic“ Halt beim Autohaus Medele Schäfer.

Ab dem 14. September beginnt der Aufbau des Bierzeltes am Festplatz, dementsprechend wird dieser in Teilen gesperrt. Die Fahrgeschäfte beginnen eine Woche später mit dem Aufbau. Das ist dann die Zeit, in der es für Felix Kraus noch einmal intensiv wird. Den Aufbau überwachen, sich um die Probleme der Schausteller kümmern und immer wieder prüfen, ob alles gemacht wird, wie es vorgesehen ist.

Zur Person: Der neue Marktleiter ist seit neun Jahren bei der Stadt Schwabmünchen und hat dort auch seine Ausbildung gemacht. Der 25-Jährige ist stellvertretender Hauptamtsleiter und in diesem Jahr auch Marktleiter. Da das Marktamt Teil des Hauptamtes ist, hat er mit seinen neuen Aufgaben auch schon in den vergangenen Jahren mit den vielfältigen Themen rund um den Michaelimarkt zu tun.