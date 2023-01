Der Termin für das Singoldsand 2023 steht

Das Schwabmünchner Jugend- und Popkulturfestival findet heuer vom 24. bis 26. August statt.

Das Warten hat ein Ende – der Termin für das nächste Singoldsand-Festival steht. Das haben die Veranstalter jetzt in den sozialen Medien bekanntgegeben. "Super! Die Kids freuen sich schon direkt wieder auf den Singoldsandkasten" und "Wir sind auf jeden Fall wieder dabei!" heißt es dort in den Kommentaren. Vom 24. bis 26. August wird auch 2023 wieder drei Tage lang auf dem Gelände in der Jahnstraße gefeiert. Los geht’s am Donnerstag, 24. August, mit dem Singoldsandkasten für die kleinen Besucher. Freitag und Samstag, 25./26. August, werden dann zahlreiche Auftritte von jungen Künstlern erwartet. "Auch wenn es die ganze Veranstaltungsbranche schwer getroffen hat, sind wir mitten in der Planung", sagt Nicolas Brinz von der Festivalleitung. Theoretisch könnten wieder bis zu 4000 Gäste pro Veranstaltungstag auf das Gelände kommen. "Wir rechnen aber eher mit dem gleichen Spektrum wie vergangenes Jahr, wo es insgesamt um die 6000 Besucherinnen und Besucher waren." Infos zum Ticket-Vorverkauf und den Bands würden in den kommenden Monaten folgen. Das Singoldsand-Festival wird wieder zu einhundert Prozent ehrenamtlich organisiert.