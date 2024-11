Die Grünen starten mit neuem Vorstandsteam in den Bundestagswahlkampf

Die Grünen Schwabmünchen haben turnusgemäß das Vorstandsteam ihres Ortsverbands neu gewählt: Juliane Vinzelberg (Zweite von rechts) knüpft an die bereits aktiven und erfolgreichen Jahre als Ortsvorsitzende an und wird dabei in Zukunft unterstützt von Theresa Probst (Vierte von rechts). Beide wurden unter der Leitung von Daniel Gunia (Vierter von links) einstimmig als OV-Sprecherinnen gewählt. Anna Huther (rechts) wurde in ihrem Amt als Schriftführerin bestätigt, ebenfalls einstimmig. Als Beisitzer und Beisitzerinnen komplettieren die Stadträtinnen Heike Uhrig (Dritte von links) und Agnes Zimmermann (Dritte von rechts) sowie Franz Hiemer (Zweiter von links) und Moritz Kabel (links) das neue Vorstandsteam. „Mit Blick auf die in Kürze anstehende Bundestagswahl und die Kommunalwahlen 2026 sind wir voller Tatendrang und haben schon jetzt jede Menge Ideen für unsere Stadt“, so die frisch gewählte Ortssprecherin Theresa Probst. „Zudem freuen wir uns darauf, unsere inzwischen schon traditionellen Veranstaltungen wie den Gartenflohmarkt und den Basar für Frauenkram wieder zu organisieren, zu Filmabenden und Stammtischen zu aktuellen Themen einzuladen“, ergänzt Juliane Vinzelberg. Auch der Ortsverband der Grünen Schwabmünchen konnte in den vergangenen Wochen seit dem Ende der Ampelkoalition Neumitglieder hinzugewinnen - ein Trend, den die Grünen in ganz Deutschland spüren, erleben sie doch gerade einen Rekordzuwachs von mehr als 15.000 Mitgliedern. Foto und Text: Grüne Schwabmünchen

