Die Montagsmalerinnen zeigen die Gesichter des Frühlings

In der Kunsthaus-Galerie in Schwabmünchen wurde die Ausstellung "Maibowle" eröffnet.

Zur Vernissage der Ausstellung Maibowle begrüßte Kersten Thieler-Küchle Stadträte, die zahlreichen Besucher und die sechs Malerinnen Brigitte Dahlheim, Petra Feller, Monika Hantl, Doris König, Andrea Speer und Maria Waser. Sie malen im Malkurs am Montagabend und deswegen heißen sie auch die Montagabendmalerinnen.

Die Gruppe besteht seit fast 20 Jahren und sie begrüßen mit ihrer Maibowle den Frühling. Jede Woche wird ein Thema bearbeitet – es kann skizziert werden, es kann gleich gemalt und damit mit Farbe bearbeitet werden oder es kann frei interpretiert und damit abstrahiert werden. So entstehen bei sechs Malerinnen sechs verschiedene Kompositionen und sechs verschiedene Interpretationen. Jede der Malerinnen trägt auf ihre Weise zur Vielfältigkeit in der Gruppe und damit zu dieser Ausstellung bei. Für jede hat der Frühling eben ein anderes Gesicht – ob als aufblühende Tulpe, als Holunder– oder Kirschblüte, auch als drohendes Gewitter, als roter Mohn, als Pfingstrose, als Berglandschaft oder einfach als frühlingshafte Farbexplosion.

Das Wichtigste aber ist, dass es den Malerinnen Spaß macht, zusammen in der Gruppe zu malen, sich auszutauschen und dabei immer mehr über sich und die eigene Malerei zu erfahren. Diese Ausstellung zeigt nicht nur die Vorfreude auf den kommenden Sommer, sondern zeigt letztendlich auch, wie schön und wertvoll bildende Kunst und damit die Malerei im alltäglichen Leben ist. Kersten Thieler-Küchle beschreibt ihre Rolle so: "lch als Künstlerin und sozusagen Lehrerin der Gruppe gebe Ratschläge, korrigiere, wenn eine Perspektive oder eine Linie nicht ganz richtig läuft, aber sowohl die Farbgebung, als auch die Art der Komposition liegt vollkommen in den Händen der Malerinnen. Und es ist absolut interessant, dass bei einem gestellten Thema tatsächlich sechs verschiedene Werke entstehen und jede der Malerinnen ihren eigenen Stil entwickelt hat."