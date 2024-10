Digitalminister Fabian Mehring startet neue Ehrenamtstplattform

„Wir starten heute mit der Matching-Plattform ‚Ehrensache‘ einen Ehrenamtsturbo in Bayern“, sagte Bayerns Digitalminister Fabian Mehring. Diese Plattform wurde vom Digitalministerium mit 400.000 Euro gefördert und soll den Sportvereinen unter dem Dach des BLSV (Bayerischer Landessportverband) die Möglichkeit geben, sich mit interessierten Menschen, die eventuell ein Ehrenamt in einem Verein übernehmen wollen, zu vernetzen. Somit wolle man Trainern, Übungsleitern und Helfern die Möglichkeit geben, mit Vereinen, die Bedarf haben, in Verbindung zu treten und zu bleiben. „Es geht nicht um Digitalisierung als Selbstzweck, sondern darum, Vereinen und Ehrenamtlichen etwas Rückenwind zu geben“, so Mehring.

