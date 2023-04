Ein Pianist im Rausch der Geschwindigkeit beim Auftritt in Schwabmünchen

Das Michael Alf Trio begeistert die Zuhörer beim Konzert im Museum Schwabmünchen mit virtuosem Boogie-Woogie. Wie es mit den Jazzveranstaltungen weitergeht.

Mitreißender Boogie-Woogie, gefühlvoller Blues und eine schon unglaubliche Virtuosität, eingebettet in eine Gemäldeausstellung, sorgte dafür, dass dieser Konzertabend in Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen (MUGS) den Zuhörern noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Michael Alf begeisterte mit seinem gleichnamigen Trio rund 40 Zuhörer durch sein grandioses Spiel auf dem Piano. Zahlreiche Eigenkompositionen, eingebettet in Klassiker des Genres, zogen die Gäste in dem wohnzimmerartigen Ambiente des Ausstellungsraums von den ersten Takten an in ihren Bann. Auf die prägnante und durchgehend präsente Tieftonarbeit setze der Pianist aus dem Chiemgau seine fühlbar lebendigen Melodiestimmen und Variationen in einzigartiger Weise.

Die Geschwindigkeit, mit der Alf sein Instrument beherrschte, sorgte für Staunen. Bei einigen Stücken, wie seiner Bearbeitung des „Hummelflugs“ oder dem „Speeding Boogie“, war es nicht mehr möglich, die Bewegung der Finger zu verfolgen, sie waren nur noch als schattenhafte Flächen erkennbar. Dieses Können wurde nach jedem Stück mit kräftigem Beifall vom Publikum gekrönt. Seine mit feinem Humor vorgetragenen Moderationen machten das zweistündige Gastspiel zu einem absoluten Höhepunkt der vom Kulturbüro Schwabmünchen veranstalteten Konzerte.

Energiegeladen und feinfühlig

Genauso energiegeladen und gleichzeitig feinfühlig mit dem Gespür für die dargebotenen Stücke präsentierte sich Peter Kraus am Schlagzeug. Ob Jazzbesen oder Sticks, seine Rhythmusarbeit unterfütterte das Konzert auf besondere Weise. Aber auch als Sänger zeigte er sein Können. Bei „Sweet Lorraine“, einem Titel, der durch Nat King Cole bekannt wurde, verließ er den Platz hinter seinem Instrument und sang diesen Swing-Titel, begleitet von seinen Mitmusikern, souverän ohne Mikrofon in den Raum.

Hans Baltin jr. am Kontrabass schien eher unauffällig, sein Fehlen wäre jedoch deutlich spürbar gewesen. Mit seinen geradlinigen, aber auch melodischen Basslinien sowie den Soli gab er den Stücken die tiefe Fläche, die den Boogie-Woogie spürbar macht und mit dem Schlagzeug die unverzichtbare rhythmische Basis bot.

Das Michael Alf Trio eröffnete mit diesem Konzert die sechsteilige Reihe „Jazz Nights 2023“, die verschiedenste Stilrichtungen dieser Musikgattung dem interessierten Publikum bieten wird. Am Donnerstag, 25. Mai 2023, führt das Allgäu-Jazz-Quintett mit Hajo Fickus die Reihe fort, gefolgt von „Like Standards“ am Freitag, 6. Oktober 2023. Weiter geht es schon am Donnerstag, 12. Oktober 2023, mit Stefanie Schlesinger & Wolfgang Lackerschmidt Quintett und am Donnerstag, 16. November 2023, mit dem Landes-Jugendjazzorchester Bayern. Beendet wird die Reihe am Donnerstag, 30. November 2023, unter dem Titel „Haydn meets Mozart“ mit dem Solina Cello-Ensemble. Alle Veranstaltungen finden in der Stadthalle Schwabmünchen statt. Der Einlass ist immer um 18.30 Uhr, die Konzerte beginnen eine Stunde später. Karten und weitere Informationen unter www.kultur-schwabmünchen.de oder Telefon 08232 9633182 (Kulturbüro).