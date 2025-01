Ein Ständchen zum Start der Wanderung

Die Liedertafel startete die traditionelle Drei-Königs-Wanderung im Schwabmünchner Luitpoldpark mit einem Ständchen an einer neu eingerichteten Parkbank im Bereich der „Kinderseilbahn“. Die Bank wurde von der Liedertafel an den Verschönerungsverein Schwabmünchen gespendet, um nachhaltig an das 175. Gründungsjubiläum der Liedertafel im Oktober 2023 zu erinnern.

Ein damals stattfindendes beeindruckendes Konzert in der Stadthalle Schwabmünchen erbrachte großzügige Spenden, die - wie schon berichtet – zum Großteil an zwei gemeinnützige örtliche Einrichtungen, die „Tafel“ und „SKM“, übergeben wurden. Die neue Parkbank im Luitpoldpark bereitet den Besuchern hoffentlich lange Zeit viel Freude.

Die alljährlich stattfindende Wanderung führte die „Liedertäfler“ auf ihrem weiteren Weg zum Bio-Hof Pfänder. Hier beeindruckte Senior-Chef Hans Pfänder – inzwischen selbst aktiver Sänger bei der Liedertafel – die Wanderer mit seinen Ausführungen über den Wandel vom „normalen“ Bauernhof zum biologischen Gemüseanbauer, der seine Bio-Waren weit über Schwabmünchen hinaus vermarktet. Abgeschlossen wurde die Wanderung mit einem gemütlichen Zusammensein im Vereinslokal.