Ein Weihnachtsmärchen in der Reithalle

Der Reit- und Fahrverein Schwabmünchen bot eine tolle Vorweihnachtsshow mit Akrobatik auf Pferden und einem Märchen

Die große Reithalle des Reit- und Fahrvereins Schwabmünchen wurde zur Musicalbühne. Nach vierjähriger Pause fand wieder die Aufführung eines Weihnachtsmärchens in der Leuthauer Anlage statt. An zwei Abenden sahen jeweils 380 Zuschauer die Aufführung „Amorelias Auftrag“. An dem Musicalstück ist alles selbst gemacht. Der Text der Geschichte wurde von Birgit Müßig und Karin Haußmann erdacht und die mehr als hundert Darsteller mit ihren 30 Pferden gehören alle zum Reit- und Fahrverein. Auch das eindrucksvolle Bühnenbild, die Requisiten und Kostüme haben zahlreiche Helferinnen und Helfer eigenhändig geschaffen.

Die Ouvertüre singt ein Rocksänger

Die Ouvertüre sang der Musical- und Rocksänger Michael Schmid, der auch mit dem Verein verbunden ist. Dann ritt Lea Meier als Engel Amorelia mit weißen Flügeln in die Halle und erhielt von Petrus (Johannes Glaisner) den Auftrag, auf der Erde den Frieden unter den zerstrittenen Menschen wieder herzustellen.

Auf Erden traf sie viele Kinder an, die auf Pferden tanzten (Voltigiergruppe), einen Tanz der Einhörner aufführten und als Elfen akrobatische Trapezübungen zeigten. Aber sie sah auch Xorx, die Verkörperung des Bösen mit ihrem teuflischen Reiterheer und den Gnomen. Xorx will die Erde zerstören und zeigt dies mit einem furiosen Ritt mit einer Feuerfackel. Bettina Pelz zeigte dabei als Darstellerin waghalsige Figuren, manchmal seitlich am Pferd hängend. Mit Hilfe der Kinder des Lichts und einer Engels-Quadrille findet Amorelia die vier Elemente Erde, Luft, Wasser und Feuer und stärkt sie im Kampf gegen das Böse. Wie es sich für ein Weihnachtsmärchen gehört, siegen am Ende die Guten und retten die Welt.

Mit dieser Botschaft des gemeinsamen Schlussauftritts und dem beeindruckenden Gesangstrio (Rantje Seibold, Katrin Peschel und Michael Schmid( endete die grandiose Aufführung und der Reit- und Fahrverein wünschte allen Besuchern ein frohes und friedliches Weihnachtsfest. Die zweiteilige Vorführung dauerte zwei Stunden. Vor der Aufführung, in der Pause und im Anschluss konnten sich die Zuschauer vom Küchenteam mit Heißgetränken und Speisen versorgen lassen. Gut zwei Monate dauerte die Vorbereitung für die beiden Aufführungen und das immer neben dem eigentlichen Schul-, Trainings- und Turnierbetieb des rund 400 Mitglieder zählenden Vereins.