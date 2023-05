Eine mächtige Aufführung der Carmina Burana

Der Kammerchor Schwabmünchen lässt Carl Orffs Werk "Carmina Burana" mit vereinigten Chören und Sinfonieorchester grandios ertönen.

Der Kammerchor Schwabmünchen meldete sich nach zweijähriger Corona-Zwangspause eindrucksvoll zurück. "So ein Konzert mit 120 Sängerinnen und Sängern aus verschiedenen Chören und einem großen Sinfonieorchester ist für einen so kleinen Verein schon etwas Besonderes, und damit holen wir unser 25-jähriges Jubiläum nach", sagte der Vorsitzende Guido Fürst zur Eröffnung des Kulturabends in der Schwabmünchner Stadthalle.

Chorleiter Tobias Burann-Drixler hatte sich nichts Geringeres vorgenommen als die Neuaufführung der "Carmina Burana", zusammen mit dem Partnerchor Chorios von der Städtischen Musikschule Gundelfingen unter der Leitung von Michael Finck und einem Schülerchor des Leonhard-Wagner-Gymnasiums. Die orchestrale Klangfülle wurde vom großen Symphonieorchester Capella Strumenti mit den Schlagwerkern Augsburg in Perfektion intoniert. Ihnen gehörte auch der erste Teil des Konzerts mit zwei Märschen aus "Pomp and Circumstances" von Edward Elgar und der Suite für das Streichorchester "Aus Holbergs Zeit" von Edvard Grieg. Tobias Burann-Drixler dirigierte das hochkarätige Ensemble.

Tobias Burann-Drixler war der Gesamtarrangeur und Dirigent des Sinfonieorchesters. Foto: Hieronymus Schneider

Ein schier nicht enden wollender Einzug von Sängerinnen und Sängern leitete nach der Pause das Thema des Abends ein, das beeindruckendste und bekannteste Werk von Carl Orff, die "Carmina Burana". 1934 stieß Carl Orff auf eine Sammlung von Liedern in lateinischer, altfranzösischer und mittelhochdeutscher Sprache aus dem 11. bis 13. Jahrhundert, die im Kloster Benediktbeuern verwahrt wurde. Diese "Beurischen Gesänge" wurden namensgebend für das bekannteste Chorwerk der weltlichen Musikgeschichte. Orff schuf ein musikalisches Bild des Mittelalters voller derber Lebensfreude, Liebe und Lust. Die Erstaufführung 1937 in Frankfurt kam in der nationalsozialistischen Musikdiktatur nicht besonders gut an. Inzwischen ist ein Klassiker des Konzertrepertoires geworden.

Langer Applaus für die Sänger und Musiker in Schwabmünchen

Zum Kammerchor Schwabmünchen und dem Chor Chorios mit der Stiftskantorei Gundelfingen-Medlingen und dem Chor des St.-Bonaventura-Gymnasiums Dillingen gesellte sich im Laufe der Aufführung auch der Schülerchor des Leonhard-Wagner-Gymnasiums dazu. Als Solosänger glänzten der Bariton Matthias Lika, Katharina Diana Brandel mit ihrer Sopranstimme und der Tenor Stephan Schlögl mit seinem erheiternden Auftritt als Schwan.

Als Gesangssolisten überzeugten (von links) Stephan Schlögl, Katharina Diana Brandel und Matthias Lika. Foto: Hieronymus Schneider

Die machtvollen Gesänge des ohne Pause in lateinischer Sprache zelebrierten Gesamtwerks erfüllten die voll besetzte Stadthalle und beeindruckten das Publikum ebenso wie das grandiose Orchester. Lange anhaltender Applaus belohnte die Künstler.

Im Lech-Wertach-Probezentrum in Schwabmünchen üben die Sänger

Tobias Burann-Drixler zeigte sich froh und erleichtert darüber, dass so ein großes Konzert nach langer Pause wieder durchgeführt werden konnte. Mit den verschiedenen Chören, Solisten und dem Orchester hat er das Werk an zwei ganzen Probentagen im neuen Schwabmünchner Lech-Wertach-Probenzentrum zusammen mit Michael Finck eingeübt. Insgesamt dauerte die Vorbereitung mit den Einzelproben aller Teile des Ensembles etwa ein halbes Jahr. Die "Carmina Burana" wurden 2012 erstmals vom Kammerchor Schwabmünchen unter der Leitung von Tobias Burann-Drixler aufgeführt. Die Neuauflage wird am Sonntag, 11. Juni, nochmals in Gundelfingen aufgeführt.