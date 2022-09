Erste Bilanz zum Michaeli-Markt: "Es ist super gelaufen"

Plus Am Montag kam mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hoher Besuch aus der Landeshauptstadt zum Rundgang und Festzeltbesuch.

Die vorläufige Bilanz des Schwabmünchner Michaeli-Marktes kann sich sehen lassen: "Das Wochenende ist super gelaufen", sagt Organisatorin Franziska Küstler. Am Montag gab es noch hohen politischen Besuch.