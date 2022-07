Großbrand: 2000 Quadratmeter Feld stehen in Flammen

In Schwabmünchen hat es auf einem Feld auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern gebrannt. Was die Ursache war.

Durch Arbeiten mit einem Gasbrenner am Geh- und Radweg in Richtung Leuthau geriet nach Angaben der Feuerwehr Schwabmünchen am Donnerstagmittag an der Krumbacher Straße ein bereits abgeerntetes Getreidefeld in Brand. Auch weil zu der Zeit ein starker Wind wehte, scheiterten die Löschversuche der Arbeiter, sodass sich das Feuer schnell ausbreitete und es zu einer starken Rauchentwicklung kam.

In Schwabmünchen brennt ein Feld

Insgesamt standen rund 2000 Quadratmeter in Flammen. Die Feuerwehr Schwabmünchen war mit drei Löschfahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und brachte den Brand rechtzeitig unter Kontrolle, bevor sich die Flammen über einen Feldweg hinweg auf weitere Felder ausbreiten konnten. Auch mehrere Landwirte hatten die starke Rauchentwicklung bemerkt und waren mit Traktoren und Bodenbearbeitungsgeräten zur Brandstelle geeilt, um Glutnester zu bekämpfen. Die Feuerwehr warnt ausdrücklich vor leichtfertigem Umgang mit offenem Feuer und schätzt die Brandgefahr vor allem in Verbindung mit dem starken Wind weiter als hoch ein. (AZ)