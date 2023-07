Schwabmünchen

13:17 Uhr

Großübung in Schwabmünchen bringt überraschende Erkenntnisse

Die Übung fand am Freitag in Schwabmünchen statt. Es wurde auf dem Gelände der Kläranlage geübt und an der Wertach.

Plus An der Kläranlage und an der Wertach und an der Kiesgrube haben die Einsatzkräfte sich bei einer Großübung auf den Ernstfall vorbereitet. Aktueller hätte das Szenario wohl nicht sein können.

Von Elmar Knöchel und Christian Kruppe

Nach langer Trockenheit fegt ein starkes Unwetter über Schwabmünchen hinweg. Ein Tornado trifft die Kläranlage und es kommt zu einem Stromausfall. Der Betriebsleiter der Anlage, der das per Fernwartungssystem bemerkt, bittet das Technische Hilfswerk um Unterstützung. Dieses Mal war es zum Glück nur eine Übung, die das Technische Hilfswerk (THW) gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst in der Schwabmünchner Kläranlage absolvierte. Doch aktueller hätte die Aufgabe wohl gar nicht sein können.

So machte sich ein THW-Trupp vom Lager am Schwabmünchner Eislaufplatz auf den Weg zur Kläranlage. Was allerdings niemand der Einsatzkräfte wusste, war, dass laut Übungsablauf zum Zeitpunkt des Unwetters eine Schulklasse die Kläranlage besichtigt hatte. Infolge des Stromausfalls war es zu Bränden und kleineren Explosionen gekommen. Viele der Schüler und Lehrerinnen waren verletzt.

