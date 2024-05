Joint vor Jugendlichen im Stadtgarten geraucht

Der Konsum von Cannabis ist zwar seit Anfang April nicht mehr verboten, doch es gibt mehrere Einschränkungen, die einem Mann in Schwabmünchen nun zum Verhängnis wurden.

Seit Anfang April ist es in Deutschland teilweise legal, Cannabis in der Öffentlichkeit zu konsumieren. Doch es gibt zahlreiche Einschränkungen. Eine davon wurde nun einem 21 Jahre alten Mann zum Verhängnis. Er rauchte am Samstag am späten Abend in einer sechsköpfigen Gruppe im Stadtgarten Schwabmünchen einen Joint. Das Problem: Er tat es in Anwesenheit von Jugendlichen. Einen ließ es sogar mitrauchen. Das Konsumieren vor Kindern und Jugendlichen sowie die Weitergabe von Cannabis ist aber auch nach dem neuen Gesetz verboten. Die Fußstreife der Polizei bemerkte jedenfalls den Cannabisgeruch im Stadtgarten und kontrollierte die Gruppe. Die von dem 21-Jährigen mitgeführte Kleinmenge an Marihuana sowie der angerauchte Joint wurden als Beweismittel sichergestellt. Der betroffene Jugendliche wurde an seine Eltern übergeben. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen Verstöße nach dem neuen Cannabisgesetz aufgenommen. (AZ)