Wie eine junge Försterin im Augsburger Land auf Instagram polarisiert

Plus Beatrice Jäger machte ihren Namen zum Beruf, ist Jägerin und Försterin. In den sozialen Medien folgen ihr über 40.000 Menschen. Für ihre Arbeit bekommt sie auch Kritik.

Mit Dackeldame Brezel ist Beatrice Jäger in ihrem Wald bei Schwabmünchen unterwegs. Die 28-Jährige arbeitet als Försterin in einem 450 Hektar großen Revier und ist auch Jägerin. Auf Instagram folgen ihr über 40.000 Menschen. Dort bekommt sie nicht nur Likes für ihre Arbeit.

Der Traumberuf Försterin sei ihr nicht in die Wiege gelegt worden, sagt Beatrice Jäger, die 2018 ihren Master als Forstwirtin abgeschlossen hat. Eigentlich hätte ihr Nachname einen Hinweis auf ihren späteren Beruf geben können. Doch zunächst interessiert sie sich nach dem Schulabschluss für einen gestalterischen Beruf in Richtung Industriedesign. "Jetzt gestalte ich den Wald der Zukunft", sagt die 28-Jährige. Sie sei die Architektin des Waldes und plant die Holzernte, Pflanzungen und Naturschutzkonzepte für die kommenden Jahrzehnte. Ein Studienführer hatte sie auf das Forstwirtschaft-Studium gebracht. Während des Studiums machte sie ihren Jagdschein. Mittlerweile bildet sie selbst Jäger aus. Damit ist sie im Augsburger Land eine von nur 230 Jägerinnen. Der Anteil der Frauen mit Jagdschein im Landkreis Augsburg liegt bei knapp 17 Prozent, wie eine Sprecherin des Landratsamts Augsburg mitteilt.