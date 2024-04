Kein Funkloch mehr an der Bahnstrecke Buchloe -Augsburg

Eine neue Mobilfunkstation in Schwabmünchen soll die Lücke an der Bahnstrecke schließen. Etwa 2000 Bahnreisende könnten pro Tag profitieren.

Das Funkloch an der Bahnstrecke zwischen Schwabmünchen und Buchloe ist Geschichte. Vodafone hat an der Strecke in Schwabmünchen einen neuen Mobilfunkstandort mit LTE-fähigen Antennen in Betrieb genommen. Das sorgt laut Vodafone entlang einer 17 Kilometer langen Strecke für hohe Bandbreiten, schnelle Reaktionszeiten und eine zuverlässige Datenübertragung. Der Bau des neuen Standortes ist Teil der 2022 gestarteten Kooperation „Schnelles Netz für schnelle Züge“ zwischen Vodafone und der Deutschen Bahn. Die Unternehmen gehen davon aus, dass etwa 2000 Fahrgäste pro Tag vom neuen Mobilfunkstandort profitieren.

Vodafone-Technikchefin Tanja Richter sagt: "Mit der Ausbaumaßnahme entlang der Strecke zwischen Augsburg und Buchloe realisieren wir den nächsten wichtigen Schritt, um bis Sommer 2025 ein lückenloses Mobilfunknetz entlang der Bahnstrecken in Deutschland zu erreichen." Viele Bahnreisende würden das Mobilfunkgerät während der Zugfahrt nutzen, um E-Mails zu versenden, mit der Familie zu telefonieren oder zu streamen. Ein stabiles Mobilfunknetz sei dafür unentbehrlich.

Der Mobilfunkanbieter aktiviert nach eigenen Angaben als Erster sein 5G+-Netz bis 2025 großflächig an Deutschlands ICE-Strecken. Vodafone will 160 zusätzliche Mobilfunkstationen errichten, rund 1000 Modernisierungsmaßnahmen umsetzen und den Mobilfunkausbau an Nebenstrecken voranbringen, um hier bis 2024 eine nahezu flächendeckende Mobilfunkversorgung zu erreichen. (AZ)