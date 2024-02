Schwabmünchen

65 Jahre Kunststoff-Spezialist Dittrich: Vom Plastiklöffel zur Medizintechnik

Dittrich + Co feierte den 65. Geburtstag in Füssen. Die Schwabmünchner Firma hat sich zum Spezialist für Kunststoff in der Medizin- und Automotiv-Branche entwickelt.

Von Reinhold Radloff

Normalerweise werden ja nur runde Geburtstage groß gefeiert. Doch bei der Schwabmünchner Firma Dittrich + Co. hatte das Fest zum 65. ganz besondere Anlässe, die für die Zukunft des Unternehmens einschneidende Veränderungen bedeuten.

Was heute eine gutgehende mittelständische hoch technisierte Kunststoffspritzguss- und Engineering-Firma ist, begann vor 65 Jahren ganz klein. Im Geburtsjahr von Armin Dittrich gründete sein Vater zusammen mit einem stillen Teilhaber das Unternehmen. Im ehemaligen Kesselwerk der Firma Kraft Käse, in dem es keine Heizung gab, wurden nach schwierigen Anfängen erste Produkte wie zum Beispiel der Alete-Löffel und der berühmte Hula-Hoop-Reifen hergestellt. Perlen, Schmuckwaren, Bürsten, Spielzeug wie Traktoren, Tankschiffe, Schlüsselanhänger, Esso-Raffinerie und vieles mehr wurden produziert.

