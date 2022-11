La Occasio gibt erstes Weihnachtskonzert

Das Schwabmünchner Gesangsensemble kehrte dazu in die evangelische Christuskirche zurück, die voll besetzt war.

Die Konzerte des Gesangsensemble La Occasio gehören schon seit etwa 15 Jahren zu den kulturellen Höhepunkten in Schwabmünchen. Nun kehrte Michael Steger mit seinen fünf Sängerinnen wieder in die evangelische Christuskirche an der Holzheystraße zurück, die jahrelang bis 2018 die Heimat für ihre Jahreskonzerte war. Nach Ausflügen in die Stadthalle und den Rathausgarten beim "Sommer 100" wurde nun das Comeback gefeiert.

Passend zum Ambiente und zur Jahreszeit war es das erste Weihnachtskonzert des A-cappella-Chores, wie Michael Steger bei der Begrüßung in der Christuskirche sagte. Eine Stunde vor Konzertbeginn gab es Glühwein, Punsch und etwas zu Essen an den Ständen neben der Kirche. Drinnen gab es keinen einzigen freien Platz mehr, es wurden neben den Kirchenbänken zusätzlich Stühle im Mittelgang aufgestellt.

Von Friedrich Händel bis Andreas Gabalier

Nach dem Auftakt mit dem Andachtsjodler und "Let It Snow" brillierte das Vokalensemble mit den Altstimmen von Franziska, Isabell und Anna zusammen mit den Sopranistinnen Laura, Monika und Iris und dem Tenor Michael mit ihrem Repertoire aus Gospel, Musical und Schlager. Reine A-cappella-Stücke wechselten sich mit Begleitung am Klavier von Monika oder von Michael mit der Gitarre ab. Die Interpretationen reichten von Engelbert Humperdinck und Georg Friedrich Händel über Andreas Gabalier und Helene Fischer bis zu klassischen Weihnachtsliedern und amerikanischen Gospels. Höhepunkte waren Soli von Monika bei "Die schönste Reise" von Helene Fischer, von Michael mit dem Karel-Gott-Song "Fang das Licht", sowie von Iris mit "Ich gehör' nur mir" aus dem Musical "Elisabeth". Mit einem englischsprachigen Segenslied und dem Klassiker "Hallelujah" von Leonard Cohen und zwei Zugaben entließ des Gesangsensemble La Occasio die Besucher beseelt in die Nacht.