Schwabmünchen

vor 25 Min.

Lastwagen gerät in Schwabmünchen in Flammen

Ein Lastwagen stand am frühen Morgen in Schwabmünchen plötzlich in Flammen.

Artikel anhören Shape

Großer Schreck am frühen Morgen: Ein Lastwagen geriet in Schwabmünchen auf einem Firmengelände in Brand. Die Schadenssumme ist noch unklar.

Es war ein Anblick, der Anwohner schnell wach werden ließ: Eine große Rauchwolke stand über dem Kunststoffspezialisten Ritter und sorgte am frühen Morgen in Schwabmünchen für Aufsehen. Ein Lastwagen, der Granulat geladen hatte, hatte dieses offenbar in die entsprechenden Silos pumpen wollen. Brandursache war nach Angaben der Polizei vermutlich ein technischer Defekt. Als der Fahrer das Feuer vorne bemerkte, befand er sich gerade hinten am Hänger. Daraufhin begab er sich nochmal in den Lastwagen, um eine Gaskartusche herauszuholen. Durch diese Aktion zog er sich an den Händen Brandverletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Schwabmünchner Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 29 Mann an und löschte das Feuer. Die Schadensumme ist nach Angaben der Polizei bisher noch unklar, am Lastwagen entstand Totalschaden. (amo)

Themen folgen