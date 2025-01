Lions Club: Adventskalender erlöst 12.000 Euro

Seit 2014 hat der Lions Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe mit dem Adventskalender die Wartezeit auf Weihnachten verkürzt. Inzwischen wurden die Kalender wieder abgehängt und die meisten der 400 Gewinne eingelöst.

Die Gewinner konnten sich freuen: Insgesamt wurden Preise im Wert von mehr als 13.700 Euro ausgeschüttet, die von 99 Sponsoren aus der Schwabmünchner Geschäftswelt gespendet wurden. Noch nie war es so leicht zu gewinnen. Der gesamte Erlös dieser Aktion, rund 12.000 Euro, kommt sozialen und gemeinnützigen Zwecken in der Region zugute. Jens Achtmann, der Präsident des Lions Clubs, bestätigt stolz: „Der Erlös dieser Aktion wird sozialen Projekten in der Region zugutekommen.“ Er dankte allen Unterstützern und Sponsoren, ohne deren Großzügigkeit dieser Kalender nicht möglich wäre.

Die hohen Spendenbeträge, die durch die Aktion gesammelt wurden, fließen in eine Vielzahl von Projekten. Hierbei liegt der Fokus vor allem auf der Unterstützung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in der Region. Initiativen in Schulen. Ebenso profitieren Freizeit- und Bildungsprogramme von den Mitteln. Mit dieser positiven Resonanz setzt der Lions Club seine Tradition fort, nicht nur Freude in der Vorweihnachtszeit zu verbreiten, sondern auch soziale Unterstützung zu leisten.