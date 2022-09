Mann ist mit über zwei Promille unterwegs und verliert Führerschein

Wegen Benzinmangels blieb ein Auto zwischen Großaitingen und Schwabmünchen liegen. Bei der Hilfsaktion merkten die Polizeibeamten, dass der Fahrer betrunken war.

Am Mittwochabend blieb gegen 17 Uhr ein Auto auf der Verbindungsstraße zwischen Großaitingen und Schwabmünchen liegen - der Benzintank war leer. Das Fahrzeug stand so unglücklich auf der Straße, dass andere Autofahrer ausweichen mussten. Nachdem die Beamten der Polizeiinspektion Schwabmünchen das Auto neben den Fahrbahnrand geschoben hatten, bemerkten sie, dass der Fahrer unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Der Alkoholtest bestätigte ihren Eindruck: Das Gerät zeigte über zwei Promille an. Der 58-jährige Autofahrer musste daraufhin wegen Trunkenheit am Steuer seinen Führerschein abgeben. (AZ)