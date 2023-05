Michaelimarkt: Deshalb hat sich die Stadt für einen neuen Festwirt entschieden

Nachdem Kurt Paiser vergangenes Jahr eingesprungen war, hat sich die Schwabmünchen heuer für einen anderen Festwirt entschieden. Welche Kriterien eine Rolle bei der Auswahl spielen.

Die Festwirtsfamilie Binwanger-Kempter ist heuer erstmals im September auf dem Michaelimarkt in Schwabmünchen vertreten, anstatt auf dem Volksfest in Neusäß, das fast zeitgleich stattfindet. Die Neuigkeit wurde Ende vergangener Woche bekannt, weil Neusäß nun ohne Festzelt dasteht. Festwirt Thomas Kempter begründete den Wechsel unter anderem mit wirtschaftlichen Aspekten. Das Schwabmünchner Fest scheint lukrativer zu sein. Das Binswanger-Zelt ist in unserer Region unter anderem vom Augsburger Plärrer, dem Friedberger Volksfest und dem Gögginger Frühlingsfest bekannt.

Auch Kurt Paiser hat sich als Festwirt für den Michaelimarkt beworben

Auch für die Schwabmünchnerinnen und Schwabmünchner dürfte diese Entwicklung überraschend sein. Als der altbewährte Festwirt Römersperger-Richter im vergangenen Jahr aus familiären Gründen nicht mehr zur Verfügung stand und Schwabmünchen 2022 händeringend Ersatz suchte, sprangen Kurt Paiser und sein Team aus Scherstetten ein.

Als 2022 Not an Mann war, sprang Kurt Paiser (rechts) als Festwirt ein. Damals stießen Marktmeisterin Franziska Küstler und Zweiter Bürgermeister Josef Alletsee mit ihm an. Foto: Christian Kruppe, Archiv

Der Gastronom und Caterer betreibt auch die Zelte in Königsbrunn und ganz aktuell gerade in Stadtbergen. Paiser hatte sich heuer ebenfalls wieder für den Bierzeltbetrieb auf dem Festplatz an der Holzheystraße in Schwabmünchen beworben.

Welche Kriterien für die Festzelt-Vergabe ausschlaggebend sind

Die Stadt musste den Betrieb des Festzeltes öffentlich ausschreiben, so will es das EU-Recht. Nach Angaben von Bürgermeister Lorenz Müller sind drei Bewerbungen eingegangen. Der Stadtrat habe sich dann mittels eines Punktevergabesystems für den Festwirt Binswanger-Kempter entscheiden, so Müller. Kriterien waren unter anderem das Speiseangebot, Nachhaltigkeit, das Programm und ein festlich geschmücktes Zelt. Der Vertrag sei nun vor Kurzem erst unterschrieben worden. Von der Kündigung in Neusäß habe man in der Stadt nichts gewusst, so Müller. "Die Festwirtsfamilie Binswanger-Kempter hat im Bewertungsverfahren am besten abgeschnitten. Besonders wichtig war uns auch, dass alle Schwabmünchner und Schwabegger Musikkapellen spielen können." Am Zelt-Konzept wird sich im Prinzip nicht allzu viel verändern, es wird wie gewohnt König Ludwig Bier ausgeschenkt, am Freitag ist Tag der Betriebe, und es wird wieder einen Kindernachmittag geben.

Das Binswanger-Zelt von außen. Es wird heuer auf dem Michaelimarkt in Schwabmünchen stehen. Das Foto entstand im Jahr 2022 auf dem Volksfest in Friedberg. Foto: Thomas Goßner (Archivbild)

Der Vertrag für den Festwirt war für drei Jahre ausgeschrieben, das heißt die Firma Binswanger-Kempter wird den Michaelimarkt heuer und in den Jahren 2024 sowie 2025 bespielen. Erst 2026 gibt es eine neue Ausschreibung.

Kurt Paiser zur Absage aus Schwabmünchen: "Ich bin nicht böse"

Kurt Paiser, der bei der Bewerbung heuer das Nachsehen hatte, nimmt es gelassen, wie es eben seine Art ist: "Das ist ein normaler Geschäftsvorgang. Ich bin nicht böse und habe noch genug andere Arbeit. Und ehrlicherweise muss man sagen, der Binswanger hat das größere und schönere Zelt. Wir haben unseres ja nur geliehen." Ob sich Paiser nun als Festwirt in Neusäß bewirbt, bleib abzuwarten, denn: "Dazu sage ich aktuell nichts", so Paiser.