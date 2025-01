Mit „Fairen Bällen“ wird Fairtrade in Schwabmünchen abgerundet

Im Sommer 2022 wurde Schwabmünchen der Titel „Fairtrade-Stadt“ verliehen, vergangenes Jahr wurde dieser erfolgreich verlängert. Aufgrund des Engagements der zum Projekt gehörenden Steuerungsgruppe war die Weiterführung des Titels nur eine Formsache. Denn das Team um Margit Stapf, bestehend aus mehreren Stadträten, Vereinsvertretern und Bürgern, hat sich schon nach dem Erreichen des Titels ins Aufgabenbuch geschrieben, mehr zu tun, als zum Erhalt des Siegels erforderlich ist.

Icon Vergrößern Optisch gibt es keinen Unterschied zwischen einem „Fairen Ball“ und einem Normalen. Den Unterschied machen die Umstände der Herstellung aus. Foto: Christian Kruppe Icon Schließen Schließen Optisch gibt es keinen Unterschied zwischen einem „Fairen Ball“ und einem Normalen. Den Unterschied machen die Umstände der Herstellung aus. Foto: Christian Kruppe

„Wir wollen auch 2025 weiter mehr für den fairen Handel machen, als zum Erhalt des Siegels notwendig“, erklärt Margit Stapf. So sollen unter anderem weitere Gastronomen gewonnen werden, die zukünftig auf faire gehandelte Produkte setzen. Auch die im vergangenen Jahr erfolgreich umgesetzten kleinen Aktion werden weiter fortgeführt.

Wie werden die Fairen Bälle hergestellt?

Im vergangenen Jahr setzte die Steuerungsgruppe mit kleinen und kontinuierlichen Aktionen den Fairtrade-Gedanken weiter fort. Dazu war die Gruppe beim Stadtfest präsent, zudem wurden beim Sommer 100 fair gehandelte Getränke verkauft. Ein weiterer Schritt ist die seit vergangenem Herbst laufende Testaktion einiger Schwabmünchner Ballsportvereine mit „Fairen Bällen“. 35 Fußbälle und sechs Handbälle, finanziert von der Raiffeisenbank, wurde dem TSV Schwabmünchen, dem SV Schwabegg, den Singoldkickers Mittelstetten übergeben. Diese testen die Bälle nun bis zum Mai. Finden sie dabei Gefallen, wollen die Vereine im Spiel- und Trainingsbetrieb auf die fairen Sportgeräte umstellen. Die Bälle werden auch Mittelpunkt des „Fairen Tages“ am 3. Mai in der Schwabmünchner Stadthalle sein. Neben den Bällen soll an diesem Tag Sport und Spiel im Mittelpunkt stehen. Geplant ist auch ein Vortrag des Bälle-Lieferanten über die Entstehung der Spielgeräte.

Um die kommenden Aufgaben zu stemmen, ist die Steuerungsgruppe weiter auf der Suche nach Mitstreitern. Wer Interesse an der Mitarbeit hat, kann sich bei Margit Stapf melden.