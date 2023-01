Nachruf: Ehemalige Redakteurin ist gestorben

Martina Schlecht arbeitete viele Jahre in unserer Lokalredaktion in Schwabmünchen.

Ihr herzhaftes, lautes Lachen bleibt vielen im Gedächtnis. Jetzt ist es für immer verstummt. Martina Schlecht ist im Alter von 72 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Sie arbeitete von 1968 bis 1980 und von 1984 bis 2010 für unser Verlagshaus - 21 Jahre davon in der Lokalredaktion der Schwabmünchner Allgemeinen. Sie war mit Leib und Seele Lokaljournalistin und hatte in Schwabmünchen zuletzt den Posten der stellvertretenden Redaktionsleitung inne.

Martina Schlecht erlernte ab 1968 zunächst den Beruf der Verlagskauffrau, bevor sie quasi von der Redaktion „abgeworben“ wurde und eine zweite Ausbildung zur Tageszeitungs-Redakteurin absolvierte. Sie war Redaktionsmitglied der Günzburger Zeitung, ehe 1974 sie für sechs Jahre zur Schwabmünchner Allgemeinen wechselte. Hier betreute sie den Raum Bobingen und die Stauden. Dann wechselte sie zur Fränkischen Landeszeitung. Nach vier Jahren kehrte sie zurück zur Augsburger Allgemeinen - zunächst zum Landboten, später in die Redaktion Illertissen.

Seit 1993 wirkte die Redakteurin wieder bei der Schwabmünchner Allgemeinen und betreute dort viele Jahre die Stadt Königsbrunn redaktionell. Der Straßenbahnanschluss der Brunnenstadt war schon damals ein ständiges Thema, über das sie berichtete. Im Jahr 2000 übernahm sie die Berichterstattung aus Schwabmünchen und den Nachbargemeinden Großaitingen, Langerringen und Hiltenfingen. Den treuen Leserinnen und Lesern war sie auch unter ihrem Autorenzeichen (tia) bekannt.

Im Jahr 2008 begann für Martina Schlecht der passive Teil der Altersteilzeit, ehe sie im Jahr 2010 endgültig in den Ruhestand ging. Die Pferdeliebhaberin hat in jüngeren Jahren gern Fernreisen und später ebenso gern Ausflüge ins Voralpenland unternommen. Im Ruhestand widmete sie sich, solange es ihre Gesundheit erlaubte, vor allem ihrem großen Hobby: der Archäologie. Im Arbeitskreis für Vor- und Frühgeschichte arbeitete sie an einigen Ausgrabungen im Landkreis Augsburg mit.

Die Trauerfeier für Martina Schlecht findet am Freitag, 27. Januar, auf dem Friedhof in Göggingen statt. Beginn ist um 11.30 Uhr. Beginn ist um 11.30 Uhr.