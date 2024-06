Neuer Batteriespeicher in Schwabmünchen geht in Betrieb

Die Anlage in Schwabmünchen soll Stromspitzen aus erneuerbaren Energien in Bayern abfedern.

Ein neuer Batteriespeicherpark ist in Schwabmünchen im Süden des Landkreises Augsburg in Betrieb gegangen. Die 16-Megawatt-Anlage besteht aus acht Containern mit Lithium-Ionen-Batterien, Wechselrichtern und Transformatoren. Sie ist Teil der "Batteriespeicherkette Bayern-Hessen" mit insgesamt drei Standorten und dient dazu, Energiespitzen im Stromnetz zu regulieren und die Energie zu speichern. In Zeiten eines erhöhten Strombedarfs kann der Speicher die Energie kurzfristig wieder ins Netz abgeben.

Der Batteriespeicher in Schwabmünchen ist an das Verteilnetz der LEW angeschlossen. Er ist in der Lage, gut 1600 Haushalte einen Tag lang mit Strom zu versorgen. (cako)