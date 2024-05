Pfiffiges Akustikkonzert in der Christuskirche

Die österreichischen Musiker Georg Gratzer und Klemens Bittmann spielen Interpretationen von Telemann.

Bei einem akustischen Konzert am Dienstag, 14. Mai, in der Christuskirche Schwabmünchen interpretieren die beiden österreichischen Musiker Georg Gratzer und Klemens Bittmann unter anderem Stücke des Komponisten G. Ph. Telemann. Er ist mit über 3600 verzeichneten Werken einer der produktivsten Komponisten der Musikgeschiche. Weil er öffentliche Aufführungen außerhalb jeglicher aristokratischer oder kirchlicher Rahmenbedingungen ermöglichte, beeinflusste er auch das bürgerliche Konzertleben.

"Jazz meets Telemann" - diese Überschrift wäre für das Konzert in Schwabmünchen zu kurz gegriffen. Georg Gratzer und Klemens Bittmann interpretieren nicht nur die Musik Telemanns auf ihre sehr persönliche Weise, sondern auch bekannte Melodien von Astor Piazzolla, Jazzfusion von John McLaughlin bis hin zu Eigenkompositionen.

Große Bandbreite

Gratzer, der sich den Holzblasinstrumenten widmet, und Bittmann, der Violine und Mandola spielt, musizieren seit ihrer gemeinsamen Studienzeit in ungewöhnlicher Instrumentalisierung Stücke von Barock bis hin zu zeitgenössischen Improvisationen. Die letzte Veranstaltung der Buchhandlung Schmid beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 24 Euro und an der Abendkasse 28 Euro, für Schüler sowie Studenten sind die Preise je sechs Euro günstiger. Karten gibt es in der Buchhandlung Schmid oder online unter pretix.eu/buchhandlungschmid/gratzerbittmann. (AZ)