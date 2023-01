Sarah Straub: Die Gewinner stehen fest

Für das Konzert in Schwabmünchen am Donnerstag haben wir fünf Mal zwei Freikarten verlost. Das sind die Gewinner.

Einen Star unter den deutschen Liedermachern holt die Buchhandlung Schmid nach Schwabmünchen: Sarah Straub, mit Preisen dekoriert, mit Lob in vielen Talkshows überschüttet. „Wieder in Schwabmünchen zu sein, darauf freue ich mich“, sagt die Gundelfingerin, die schon auf den großen Bühnen der Welt und mit Joe Cocker, Lionel Richie oder Anastacia auftrat. Am Donnerstag, 26. Januar, kommt sie erstmals mit ihrer Band in die Stadthalle. Für diese Veranstaltung hat unsere Redaktion fünf Mal zwei Freikarten verlost. Jetzt stehen die Gewinner fest:

Karlheinz Schad , Schwabmünchen

, Robert Brandl , Bobingen

, Bernadette Adamietz, Obermeitingen

Jutta Vennemann, Wehringen

Sylvia Maier, Langerringen

Wer diesmal kein Glück hatte, Sarah Straub aber trotzdem sehen möchte: Karten gibt es in der Buchhandlung Schmid in der Fuggerstraße in Schwabmünchen oder an der der Abendkasse. Das Konzert am Donnerstag, 26. Januar, beginnt um 20 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen. (cako)