Schwabmünchen gründet einen Seniorenbeirat

In Schwabmünchen wird ein Seniorenbeirat gegründet. Die Wahlversammlung findet am Donnerstag, 21. November, ab 15 Uhr in der Stadthalle statt. Alle Männer und Frauen mit Hauptwohnsitz in Schwabmünchen können an der Veranstaltung teilnehmen, wählen oder sich als Seniorenbeirat zur Wahl stellen.

Wie setzt sich der neue Seniorenbeirat zusammen? Der Seniorenbeirat wird aus sechs gewählten Personen und dem Seniorenreferenten des Stadtrates bestehen. Er wird die Interessen und Anliegen der Seniorinnen und Senioren vertreten und den Stadtrat, seine Ausschüsse und die Stadtverwaltung in allen wichtigen Angelegenheiten beraten. Der Seniorenbeirat trägt aktiv zur Verbesserung der Lebensqualität der älteren Generation in der Stadt bei.

Wer kann mitmachen und wer kann wählen? Alle Bürgerinnen und Bürger, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und ihren Hauptwohnsitz in Schwabmünchen haben, sind wahlberechtigt und können sich selbst zur Wahl stellen. Es ist eine Chance, aktiv Einfluss zu nehmen und die Belange der älteren Mitbürger zu fördern. Alle Wahlberechtigten müssen ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen, um das Alter und den Wohnort nachweisen zu können.

Welche Aufgaben hat der Seniorenbeirat? Der Seniorenbeirat wird sich für Projekte und Initiativen einsetzen, die darauf abzielen, das Leben der Seniorinnen und Senioren in Schwabmünchen noch lebenswerter zu machen. Er wird Themen wie Barrierefreiheit, Pflege, Gesundheitsförderung, Freizeitangebote und viele andere wichtige Anliegen aufgreifen. Außerdem wird er als Bindeglied zwischen den älteren Bürgern und der Stadtverwaltung fungieren, damit die Bedürfnisse und Wünsche der älteren Generation gehört und berücksichtigt werden.

Diese Themen stehen aktuell an: Im Anschluss an die Wahlversammlung haben Besucher und Wähler die Möglichkeit, die gewählten Mitglieder des neuen Seniorenbeirats kennenzulernen und sich auszutauschen. Zudem sollen die Vorteile und Nutzungsmöglichkeiten der beiden größten Projekte der Stadt Schwabmünchen (das Lehrschwimmbad und das Alte Rathaus) speziell für Senioren erläutert werden. So könnten die Räume im Alten Rathaus für diverse Veranstaltungen genutzt und im Lehrschwimmbad spezielle Kurse angeboten werden. (AZ)