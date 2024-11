Schwabmünchner Fotograf erhält hohe Auszeichnung

Die Luminar Elite Akademie zeichnet jedes Jahr die besten Werke professioneller Fotografen in sieben Kategorien aus - quasi der Okard in der Branche. Bereits eine Nominierung zu diesem Wettbewerb gilt als besondere Auszeichnung. Umso bemerkenswerter ist es, dass der Schwabmünchner Fotograf Thomas Hillenbrand in der Kategorie „Wedding“ den Gold- und den Silber-Award gewonnen hat. Diese Ehrung ist ein Beweis für seine herausragende Leistung und Kreativität in der Fotografie. Die Bewertung der Werke erfolgte anonym durch eine hochkarätige, internationale Jury von bekannten Fotografen. Die Preisverleihung im Oktober in Neuburg an der Donau war der Höhepunkt des Jahres für die angesehene Plattform Luminar Elite Award. Sie bot den Teilnehmern die Gelegenheit, sich auszutauschen und ihre Werke zu präsentieren.

Hieronymus Schneider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auszeichnung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wedding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis