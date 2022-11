Schwabmünchner Theatergruppe zeigt "Eine Mordsliebe"

Die Mitglieder der Theatergruppe im Kunstverein Schwabmünchen bringen mit dem Stück eine typisch englische Kriminalkomödie auf die Bühne.

Die Theatergruppe im Kunstverein spielt am 2., 3. und 4. Dezember jeweils ab 19.30 Uhr im Kunsthaus Schwabmünchen. Im Stück geht es um liebeshungrige Damen.

Die wohnen in der Pension von Miss Emily. Ihre Leidenschaft ist es, mit dem Fernglas die gegenüberliegenden Wohnungen auszuspähen. Besonders ein Mann hat die allgemeine Bewunderung erregt: Dennis Durbridge, ein Polizist. Die Damen würden ihn ja so gerne näher bei sich haben, sie wissen allerdings nicht, wie sie es anstellen sollen. Als sie herausfinden, dass er die Mordkommission leitet, wird ihnen klar, womit sie den Inspektor in ihr Haus locken können: mit einem Mord. Denn bei einem Verbrechen muss er doch vorbeikommen. Obwohl: So einfach wird es dann doch nicht. Wer ist nun der die Täter oder die Täterin? Und kann Dennis Durbridge einerseits den Fall lösen und andererseits den liebeshungrigen Damen entkommen? Und welche Rolle spielt die Journalistin Jane, die von den Damen gerufen wird, als die Untersuchung ins Stocken gerät?

Es spielt das bewährte Ensemble, Spielleiter ist Alfred Vogler, für das Bühnenbild zeichnet Kersten Thieler-Küchle verantwortlich. Karten zum Preis von zehn Euro gibt es in der Buchhandlung Schmid oder an der Abendkasse. (rr)

