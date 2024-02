Schwimmerinnen gelingt erfolgreiches Comeback nach zehn Jahren

Mit jugendlichem Elan und erfahrenen Schwimmerinnen zurück an die Spitze: Der TSV Schwabmünchen zeigt in Friedberg, dass mit dem neuen Team zu rechnen ist.

Nach langen zehn Jahren konnte der TSV Schwabmünchen erstmals wieder eine Damenmannschaft zum Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen (kurz DMS), Bezirksliga Schwaben, nach Friedberg entsenden. Den nur einmal im Jahr stattfindenden Mannschaftswettkampf beendete die junge Mannschaft mit Rang vier und 11.393 Punkten.

Bei diesem Wettbewerb müssen alle achtzehn gängigen Disziplinen im Schwimmen zweimal absolviert werden, die einzelnen Sportler dürfen dabei maximal fünfmal an den Start gehen. Um eine Mannschaft an den Start zu schicken, sind mindestens sieben Sportlerinnen erforderlich. Nach längerer Arbeit, die in den Neuaufbau gesteckt wurde, konnte wieder ein konkurrenzfähiges Damenteam aus Schwabmünchen DMS-Luft schnuppern. Sehr zufrieden zeigte sich Trainer Helmut Heinfling schließlich auch mit Rang vier von elf teilnehmenden Mannschaften.

Nur 718 Punkten Rückstand auf die siegreiche Mannschaft aus Mindelheim (12.111 Punkte) lässt die teilweise noch sehr jungen Schwimmerinnen auf ein deutlich gesteigertes Ergebnis im nächsten Jahr hoffen. Die erfahrenen Kräfte im Team wie Hannah Söllner, Xenia Trauter und Annalena Dietrich sammelten alle deutlich über 2000 Punkte, Xenia Trauter wuchs dabei regelrecht über sich hinaus und verbesserte ihre persönliche Bestzeit bei jedem ihrer Starts.

Auch der Rest der Mannschaft zeigte Erfolgswillen und erreichte eine höhere Punkteausbeute als gedacht. Emilia Kothe zeigte über die Freistilstrecken ihr Talent, Pauline Wanner verbesserte sich über die Bruststrecken, Francisca Dietrich deckte unter anderem die Strecke 1.500 Meter Freistil ab, die sie noch nie geschwommen war, Lena Dießner und Sabrina Lutzenberger verbesserten sich ebenfalls über jede der geschwommenen Rückenstrecken.