So hilft Therapiehündin Lotta im Schwabmünchner Gesundheitshaus mit

Plus Heike Schröber hat Multiple Sklerose und kommt oft ins Gesundheitshaus Reichart zur Krankengymnastik. Dabei wird sie von Therapiehündin Lotta unterstützt.

Sorgfältig stellt Evi Reichart die Beine ihrer Patientin nebeneinander und hilft ihr, sich vom Rollstuhl auf die Liege der Praxis im Gesundheitshaus Reichart zu setzen. „Reißt euch mal ein bisschen zusammen, Füßchen“, weist Heike Schröber ihre Beine an. Sie hat eine Spastik im Bein, der Tonus ist zu hoch - so kann sie die Beine schwer kontrollieren. Als sie sitzt, nimmt die Therapiehündin Lotta bei ihr Platz. „So gibt sie dir guten Halt“, sagt die Physiotherapeutin.

Die Schwabmünchnerin Schröber ist 54 Jahre alt und hat Multiple Sklerose (MS), eine chronische entzündliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems. Seit 22 Jahren wird sie im Gesundheitshaus Reichart zweimal die Woche behandelt. Oft ist die Therapiehündin Lotta dabei, eifrig ist sie bei der Sache. Schröber soll ihre Arme ausstrecken, sie oben zusammenführen, einen Stab berühren. Mit dem rechten Arm ist für sie schwieriger. Reichart bezieht den Golden Retriever immer wieder mit ein. Lotta wird berührt, darf mitmachen. Zur Belohnung gibt es Leckerlis. Dann soll sich die Patientin auf die Liege legen. „Lotta, du bist jetzt mein Co-Therapeut“, sagt Reichart. Ein Bein beschwert Lotta mit ihrem Körpergewicht von 27 Kilogramm, das andere bewegt die Physiotherapeutin.