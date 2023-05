Konzertreihe Sommer 100 startet in die vierte Runde: Das ist geboten

Die Open-Air-Konzertreihe findet von 23. Juni bis 18. August im Rathausgarten statt. Auch auf dem Schrannenplatz und in den Stadtteilen Klimmach und Schwabegg sind Auftritte geplant.

Nur maximal 100 Personen bei Veranstaltungen im Freien? Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Der Name "Sommer 100" der Open-Air-Veranstaltungsreihe des Kulturbüros in Schwabmünchen, der in dieser Zeit entstand, bleibt jedoch erhalten. Denn mittlerweile hat sich die zwanglose Veranstaltungsreihe etabliert, bei der sich die Besucherinnen und Besucher ihre eigenen Sitzgelegenheiten mitbringen und zu Livemusik auf der Wiese picknicken. Das vielfältige Konzertangebot richtet sich an alle Musikfans und unterstützt vorwiegend regionale Künstler. Mit dem günstigen Eintrittspreis will die Stadt Schwabmünchen dazu ermutigen, andere Musikrichtungen auszuprobieren und auch Newcomern eine Chance zu geben.

Orchestra Mondo macht den Auftakt beim Sommer 100 in Schwabmünchen

Das Eröffnungskonzert, bei dem das Publikum mit einem Glas Sekt begrüßt wird, spielt in diesem Jahr die Band Orchestra Mondo mit Kontrabassist Dennis Wendel aus Schwabmünchen. "Natürlich ist ein Heimspiel immer eine schöne Sache. Aber in diesem Fall freut es mich besonders, weil es eines der ersten Konzerte mit unserem neuen Album 'Tango meets Gypsy' im Gepäck ist", verrät Dennis Wendel. Es ist sein erstes Konzert mit dieser Formation in Schwabmünchen, mit der er seit 2021 unterwegs ist. "Und meine Mitmusiker sind wirklich ausgesprochene Meister ihres Fachs. Raffael Müller ist jedem in der Münchner Gypsy Jazz Szene ein Begriff, und ich finde es super, dass er sich mit diesem Django-Reinhardt-Stil bei uns so gut integriert hat. Anja Baldauf und ihr Mann Stefan Baldauf sind eigentlich unter dem Namen Zydeco Annie & the Swampcats in der Südstaaten-Szene deutschlandweit unterwegs. So habe ich sie auch kennengelernt. Dann habe ich aber festgestellt, dass sie auch eine exzellente Jazzmusikerin mit ihrem Akkordeon ist. Und das ist ja doch eine nicht alltägliche Kombination. "Deshalb freue ich mich, diesen Mix aus so vielen Musikstilen zum ersten Mal mit nach Hause zu bringen", so Dennis Wendel.

Am Tag darauf reisen B3 Jazz Fusion aus Berlin an und sorgen für ein virtuoses Spiel zwischen Blues, Rock, Jazz und Funk.

So richtig rockig wird es auf der Bühne im Grünen mit den Schwabmünchner Bands King B., Acoustic Revolution und Who of us. Am Freitag, 14. Juli, begeistert Adi Hauke, wie gewohnt, als One-Man-Band.

Sommerliche Urlaubsgefühle erwecken die Bands Afroson und Fuente del Fuego aus München. Afroson erreicht dies mit afrokaribischen und kubanischen Rhythmen, Fuente del Fuego mit einer Flamenco-Tänzerin und spanischen Gitarren.

Auch am Schrannenplatz finden Konzerte statt

Am Schrannenplatz finden an drei Sonntagabenden ebenfalls Open-Air-Konzerte statt. Das Tiroler Blues-Quartett Saltbrennt singt vierstimmig selbst komponierte Songs, darunter den "Skilehrer-Blues" und den Song "Oben droben am Berg". The Mojo Six spielen Boogie-Woogie und Blues, und der Chor La Occasio singt Pop und Gospel. Die Bewirtung übernimmt Zullis Kneipe, Sitzgelegenheiten müssen nicht mitgebracht werden.

Das ist neu beim Sommer 100 in Schwabmünchen

Eine weitere Neuheit beim Sommer 100 sind die Auftritte der Improvisationstheatergruppen Smüsli aus Schwabmünchen und Lafalott im Rathausgarten, bei welchen die Zuschauer immer wieder Premieren erleben. Die Ensembles spielen hierbei zuvor nicht einstudierte Szenen. Die jeweiligen Themen und andere Vorschläge kommen dabei für gewöhnlich aus dem Publikum. Die Vorstellungen der Gruppen erfreuen sich großer Beliebtheit und sind regelmäßig ausverkauft.

Was in den Stadtteilen geboten ist

Auch in den Stadtteilen Schwabegg und Klimmach finden Sommer-100-Konzerte statt. Bei der Schwabegger Serenade am 15. Juli um 20 Uhr am Dorfplatz Schwabegg gibt es musikalische Einlagen des Chors Mosaik, der Eggertaler Alphornbläser, der Jagdhornbläser Schwabmünchen, des Kirchenchors Schwabegg und des Musikvereins Schwabegg unter freiem Himmel zu hören.

Das Abschlusskonzert am Lagerfeuer im Pfarrgarten Klimmach am 18. August rocken Tanja Kitzberger und die Band Milksnitte. Beide Veranstaltungen sind kostenlos.

Hier gibt es Karten für den Sommer 100

Im Veranstaltungs- und Kulturportal unter www.kultur-schwabmuenchen.de finden Sie neben dem Link zum Online-Ticketshop auch das Gesamtprogramm sowie Informationen. Wer seine Karten lieber offline kauft, kann dies immer donnerstags (außer an Feiertagen) zwischen 14 und 18 Uhr im Kulturbüro der Stadt Schwabmünchen, Fuggerstraße 50. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Alle Veranstaltungen des Kulturbüros können ab Mitte Juni auch mit dem KulturPass der Bundesregierung gebucht werden.

Sommer 100 in Schwabmünchen – alle Termine im Überblick:

Swing, Jazz und Boogie – Wochenende:

Freitag, 23. Juni: Orchestra Mondo im Rathausgarten

Samstag, 24. Juni: B3 Jazz Fusion im Rathausgarten

Sonntag, 25. Juni: The Mojo Six am Schrannenplatz



Rock, Folk und Blues – Wochenende:

Freitag, 30. Juni: King B. im Rathausgarten

Samstag, 1. Juli: Acoustic Revolution im Rathausgarten

Sonntag, 2. Juli: Saltbrennt aus Tirol am Schrannenplatz

One-Man-Band beim Sommer 100:

Freitag, 14. Juli: Adi Hauke im Rathausgarten

Schwabegger Serenade:

Samstag, 15. Juli ab 20 Uhr am Dorfplatz in Schwabegg (Eintritt frei)

Improvisationstheater beim Sommer 100:

Donnerstag, 3. August: Smüsli im Rathausgarten

Donnerstag, 10. August: Lafalott im Rathausgarten

Popwochenende:

Freitag, 4. August: Who of us im Rathausgarten

Sonntag, 6. August: La Occasio am Schrannenplatz



Flamenco und Salsa-Wochenende:

Freitag, 11. August: Fuente del Fuego

Samstag, 12. August: Afroson



Musik am Lagerfeuer im Pfarrgarten Klimmach: