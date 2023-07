Trauer um Schwabmünchens ehemaligen Bürgermeister Neumann

Plus Hans-Joachim Neumann ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Länger als er war bislang kein Bürgermeister an der Spitze der Stadt Schwabmünchen.

Der ehemalige Bürgermeister der Stadt Schwabmünchen, Hans-Joachim Neumann, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Neumann war von 1992 bis 2008 im Amt, länger als jeder andere Bürgermeister der Stadt. Von 1996 bis 2008 gehörte Neumann auch dem Kreistag an.

Er überzeugte als kompetenter und durchsetzungsstarker Kommunalpolitiker. Eines seiner großen Projekte war die Verkehrsentlastung der Innenstadt. Trotz heftiger Widerstände, realisierte er unter anderem die Westumgehung, die mit der A30 verbunden wurde und so einen Anschluss zur B17 bildete.