Unbekannte stecken in Schwabmünchen Glascontainer in Brand

Mit Zeitungspapier und Pappe legten Brandstifter in der Siemensstraße, Ecke Kipfbühlstraße, ein Feuer in einem Glascontainer. Die Polizei bittet um Hinweise.

Es war Freitagnacht gegen 22.45 Uhr als Unbekannte sich an einem Glascontainer in Schwabmünchen zu schaffen gemacht haben. In dem Container in der Siemensstraße, Ecke Kipfbühlstraße, legten sie ein Feuer. Laut Polizei zündeten sie Zeitungspapier und Pappe an, um beides dann in den Glascontainer zu werfen. Dadurch entstand im Innenraum ein Brand und starke Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr löscht den Brand in Schwabmünchen

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die unbekannten Täter flüchteten über die Kipfbühlstraße in Richtung Stadtmitte. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0. (AZ)