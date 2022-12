Unbekannter streift Auto und flüchtet dann

Ein Opel Ampera wurde in der Fuggerstraße in Schwabmünchen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen Schaden von rund 2000 Euro hinterließ ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 9 und 9.45 Uh in der Fuggerstraße in Schwabmünchen. Dort stand in einer Parkbucht auf Höhe der Hausnummer 45 ein schwarzer Opel Ampera.

Auch Fahrradfahrer kommt als Verursacher in Frage

Der Unbekannte fuhr in Richtung Süden an dem Wagen vorbei und streifte ihn. Anhand des Schadensbildes kann als mögliches Verursacherfahrzeug auch ein Fahrrad nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen.