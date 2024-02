Schwabmünchen

vor 17 Min.

Vom Tortenbäcker bis zum Textilexperten in Schwabmünchen

Plus Die Hauswirtschaftsschule bietet einen Schnuppertag an und stellt ihre Angebote und Möglichkeiten vor.

Wie entsteht ein Schachbrettmuster auf der Torte? Wie gelingt mir ein gutes Zeitmanagement in der Küche? Wie wasche ich welches Material und wie mache ich aus alten Stoffen stylishe neue Sachen?

Antworten auf diese Fragen will die Hauswirtschaftsschule Schwabmünchen geben, deren Mitarbeitende am Mittwoch, 21. Februar, von 8.50 bis etwa 11.30 Uhr in den Schulräumen der Feyerabendstraße einen Einblick in die Bandbreite geben wollen. Sie reicht vom kulinarischen Handwerk über die Gestaltung von Tischdekorationen bis hin zur Organisation von Haushalt und Garten – der Hauswirtschaftsberuf bietet eine breite Palette an spannenden Aufgaben und Herausforderungen für den privaten Haushalt aber auch für eine berufliche Perspektive.

