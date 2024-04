Schwabmünchen

vor 18 Min.

3787 Pfeifen für die Orgel in St. Michael

Chorregent Stefan Wagner sitzt ausnahmsweise mal nicht vor, sondern in der Orgel.

Plus In der Pfarrkirche St. Michael in Schwabmünchen steht die Sanierung der Orgel kurz vor ihrem Abschluss.

Von Jennifer Kopka

Anfang Mai sollen die 3787 Pfeifen der Orgel das erste Mal erklingen. Vor der Sanierung im Jahr 2021 waren es noch acht Pfeifen weniger. Ein neu eingebautes Register lässt die Orgel nun menschlichen Gesängen gleich erklingen. "Ich habe meine große Orgel vermisst", sagt Chorregent Stefan Wagner, der während der Sanierung auf einem viel kleineren Instrument in die Tasten hauen musste.

Die längste Pfeife in Schwabmünchen ist fast sechs Meter lang

Die acht Extra-Pfeifen gehören zur "Vox humana", deren Klang der menschlichen Stimme nahe kommen soll. Die "Vox humana" wurde beim Bau im Jahr 1999 noch ausgespart. Erst jetzt hat man die Firma Eule aus Bautzen mit dem Einbau des Registers beauftragt. "Ich bin schon gespannt wie ein Schnitzel, wie sie klingt", sagt Kirchenmusiker Wagner. Eineinhalb Tonnen Zinn sind in den Metallpfeifen verbaut, die zwischen zwölf Millimeter und sechs Meter lang sind. Dazu kommen 24 Kubikmeter Kiefern-, Eichen-, Fichten-, Buchen- und Birnenholz unter anderem für das Gehäuse, die Bälge und das Ständerwerk. In fünf Monaten wurde damals die Orgel zusammengebaut.

