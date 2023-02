Warum Kaminbrände besonders tückisch sind

Seit Wochen laufen die Heizungen auf Hochtouren. Kommt es durch den Dauerbetrieb in den Wintermonaten zu mehr Bränden? Ein Schwabmünchner Feuerwehr-Experte klärt auf.

So geht richtig heizen: Kommandant Stefan Missenhardt von der Feuerwehr Schwabmünchen hat verschiedene Tipps, um sich sicher durch den Winter zu kommen.

Generell steigt im Winter das Risiko für Kaminbrände. Sie entstehen, wenn der Kamin von Rußrückständen bedeckt wird. Diese können sich dann entzünden. "In diesem Winter sind wesentlich mehr Holzöfen in Betrieb, als das in früheren Jahren der Fall war", sagt Missenhardt. Das Tückische dabei: Diese Brände würden von den Hausbewohnern oft gar nicht erkannt. In den meisten Fällen würden sie von Nachbarn bemerkt, die Funken oder Flammen aus dem Kamin schlagen sehen. "Das kann in manchen Fällen aussehen, als ob sich im Kamin ein Bunsenbrenner befindet", erklärt Missenhardt.

Umgehend die Feuerwehr rufen, keine eigenen Löschversuche starten

In so einem Fall solle umgehend die Feuerwehr verständigt werden. Gleichzeitig solle man die Bewohner des Hauses informieren und zum Verlassen der Wohnung auffordern. Und ganz wichtig: Es sollten auf keinen Fall eigenmächtigen Löschversuche unternommen werden, da ein Kaminbrand sehr gefährlich und ohne passendes Gerät nicht zu löschen sei. Die Feuerwehr würde in solch einem Fall mit der Drehleiter direkt am Kamin ansetzen und diesen zunächst frei machen.

Kommandant Stefan Missenhardt. Foto: Fabian Missenhardt (Archivbild)

Mittels Wärmebildkamera werden dann alle Stockwerke der betroffenen Häuser kontrolliert. Denn die Gefahr sei, dass sich durch die große Hitze Risse im Kamin bilden.

Darüber kann Qualm austreten, der zu gefährlichen Rauchvergiftungen führen könne. Gleichzeitig bestehe aber auch die Möglichkeit, dass das Feuer auf die umliegenden Stockwerke übergreift. Vor allem ältere Häuser mit Zwischendecken aus Holz, wie es sie gerade in älteren Bauernhäusern oft gebe, seien dann stark gefährdet.

Lesen Sie dazu auch

Regelmäßig den Kamin reinigen lassen beugt Kaminbränden vor

Zur Vorbeugung rät Missenhardt: "Unbedingt die vorgesehenen Intervalle zur Kaminreinigung einhalten." Denn der Schornsteinfeger befreit den Kamin von gefährlichen Rußablagerungen.

So könne erst gar kein Brand entstehen. Außerdem sollten die Besitzer von Holzöfen darauf achten, möglichst nur trockenes Holz zu verbrennen. Sei es feucht, erhöhe sich die Rauchbildung und es entstehe mehr Ruß. Ganz gefährlich sei das Verbrennen von Dingen, die eigentlich gar nicht in den Ofen gehören.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Auf keinen Fall sollte lackiertes Holz, Kunststoff oder gar Müll verbrannt werden. Dadurch entstehe sehr viel Feinpartikelstaub, der dann als Ruß den Kamin verstopfen könne. Im Extremfall könnte der Abzug sogar ganz zugesetzt werden. Und natürlich müsse vor Inbetriebnahme eines länger nicht genutzten Kaminzuges unbedingt der Kaminkehrer hinzugezogen werden.