Werkzeuge im Wert von über 2000 Euro aus Baumarkt gestohlen

Mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von über 2000 Euro wurden in der vergangenen Woche in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag aus einem Bau- & Gartenmarkt in der Lilienthalstraße in Schwabmünchen entwendet.

Die Werkzeuge waren als Musterobjekte im Markt ausgestellt und durch Drahtsicherungen gesichert. Diese Sicherungen wurden durchgeschnitten. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt jetzt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)