Wird es in Zukunft betriebliche Tagespflegeplätze geben?

Bei einer Podiumsdiskussion in Schwabmünchen zum Fachkräftemangel, forderte Carolina Trautner dazu auf, neuen Ideen eine Chance zu geben.

Politik findet manchmal auch am Küchentisch statt. Das nahm man sich bei der CSU zu Herzen und führte den diesjährigen Wirtschaftsempfang im Küchen-Showroom der Schreinerei Lehle in Schwabmünchen durch. Ein besonderes Anliegen der ehemaligen Staatsministerin Carolina Trautner an diesem Abend: "Um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden, braucht es neue Ideen", sagte sie. Um attraktiv für Arbeitnehmer zu bleiben, müssten soziale Themen berücksichtigt werden. Betriebskindergärten spielten dabei eine große Rolle.

Trautner in Schwabmünchen: Arbeitgeber sollen die Pflege im Auge behalten

Doch man müsse auch ein anderes Feld im Auge behalten – das der Pflege. Ein Großteil der Pflege werde heute von Angehörigen zu Hause geleistet. Darauf müsse man reagieren und sich besser an die Bedürfnisse von pflegenden Angehörigen einstellen. Dazu gehöre das Angebot einer Tagespflege in den Betrieben. Trautner betonte, dass sie, gerade von größeren Firmen, positive Rückmeldungen zu dieser Idee bekommen habe. Wobei man dem Fachkräftemangel in den Pflegeberufen entschlossen begegnen müsse. "Die freie Marktwirtschaft ist das Rückgrat unserer Demokratie", erklärte Carolina Trautner zum Auftakt der Veranstaltung. Der Wirtschaft in Schwaben gehe es noch gut. Bei einer Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent könne man von Vollbeschäftigung sprechen. Doch ein Problem sei der zunehmende Arbeitskräftemangel. Dem stimmten die anwesenden Wirtschaftsvertreter zu.

Stimmen aus der Schwabmünchner Wirtschaft

Der Schwabmüchner Stadrat Bernhard Albenstetter, ehemaliger Leiter der Ausbildung bei Grob in Mindelheim, lobte zwar das duale Ausbildungssystem in Deutschland, bemängelte aber, dass man den Stellenwert wieder erhöhen müsste. "Es gibt in Deutschland geradezu einen Akademisierungswahn", erklärte er. Dabei biete eine fundierte Berufsausbildung beste Möglichkeiten. Sogar ein späteres Studium sei nicht ausgeschlossen.

Das ist die duale Berufsausbildung 1 / 3 Zurück Vorwärts In Deutschland besuchen Auszubildende zum einen die Berufsschule. Zum anderen arbeiten viele von ihnen auch in Betrieben mit. Es gibt allerdings auch Ausbildungen – etwa im Gesundheitswesen – die vor allem in der Berufsschule stattfinden.

Was Azubis in der Schule und in ihren Betrieben lernen, ist festgelegt. Durch einen sogenannten Rahmenlehrplan in der Schule und einen Ausbildungsrahmenplan im Betrieb. Im Großen und Ganzen sind diese beiden Pläne in ganz Deutschland gleich. Allerdings gibt es die Möglichkeit für einzelne Betriebe und Bundesländer, die Vorgaben etwas zu individualisieren. Was in den Plänen steht, legen Arbeitgebervertreter, Gewerkschaften und Lehrer zusammen fest. Und sie passen es ständig neu an, wenn sich die Anforderungen ändern.

Im Handwerk gibt es zu den beiden genannten Zügen noch einen dritten. Die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung – kurz Ülu. An ihr nehmen ebenfalls alle Lehrlinge teil. Sie gewährleistet, dass zum Beispiel ein Schreinerlehrling, der in einem Treppenbau-Betrieb arbeitet, am Ende seiner Ausbildung nicht nur Treppen bauen kann, sondern auch alle anderen Bereiche des Schreinerhandwerks beherrscht. (hhc)

Gastgeber Christoph Lehle berichtete, dass man im Schreinerhandwerk noch besser dran sei, als in anderen handwerklichen Berufen. Aber man müsse flexibel sein und die Wünsche der Mitarbeiter berücksichtigen. So sei man in dem Schwabmünchner Unternehmen immer bereit, flexible Arbeitszeiten auszuhandeln und auf die Mitarbeiter einzugehen, wenn es zum Beispiel um die Elternzeit gehe. So sei man bisher personell noch gut aufgestellt.

Stefanie Deistung, Betriebsratsvorsitzende von Perlon in Bobingen, bemängelte den Bildungsstand vieler Bewerber. "Mir kommt es so vor, als sei der Grad der Qualifizierung von Schulabgängern in den letzten Jahren immer schlechter geworden", sagte sie. Hier müsse seitens der politisch Verantwortlichen dringend nachgesteuert werden. So würden hohe Abbrecherquoten bestätigen, dass es vielen Bewerbern an der tatsächlichen Ausbildungsfähigkeit fehle.

Weiterqualifizierung älterer Arbeitnehmer ist wichtig

Einig waren sich alle Diskussionsteilnehmer, dass die Betriebe bei der Weiterqualifizierung älterer Arbeitnehmer mehr Engagement zeigen sollten. Denn dort schlummere erhebliches Potenzial. Man müsse den Menschen helfen, sich an die ständig wachsenden und wechselnden Erfordernisse im Berufsalltag anzupassen. Die fortschreitende Digitalisierung stelle dabei oft ein Problem dar.

Zum Ende des offiziellen Teils der Veranstaltung kam die Landtagsabgeordnete Carolina Trautner noch einmal auf ihr zentrales Thema zurück: "Wir haben im Pflegebereich ein sichtbares Arbeitskräfteproblem. Vieles von dem, was heute noch gut funktioniert, wird in einigen Jahre nicht mehr so gelebt werden können". Die Gesellschaft habe sich verändert, sagte sie. Man müsse daher der älteren Generation, die viel für unser Zusammenleben geleistet und unseren heutigen Wohlstand mit erarbeitet habe, etwas zurückgeben und dafür sorgen, dass sie einen schönen und würdevollen Lebensabend genießen könne.