Kulturbüro bittet um personelle Unterstützung auf Veranstaltungen

Seit fünf Jahren gibt es in Schwabmünchen ein Kulturbüro und eine Kulturmanagerin, Dr. Doris Hafner. Doch für eine Person alleine waren die umfangreichen Aufgaben zu viel und so erhielt Hafner schnell Unterstützung: Seit Mitte 2022 ergänzen Alina Krüger für das Museum und Veranstaltungsmanagerin Marilena Eberle das Kulturteam der Stadt. Das Trio hat in der Schwabmünchner Kulturszene viel bewegt. Die Freiluftkonzertreihe Sommer 100 ist ein etabliertes Erfolgsmodell geworden - und hat die Coronajahre längst hinter sich gelassen. Konzerte in der Stadthalle bieten auch für weniger kommerzielle Stile wie Klassik oder Jazz eine Plattform. Das Museum ist digitaler geworden, Sonderausstellungen bereichern das Angebot und Familienaktionstage kommen bei den Gästen gut an. Das Stadtfest ist ohnehin ein Besuchermagnet.

Kulturamt möchte personelle Unterstützung

Die Aufgaben sind vielfältig und bereits jetzt stößt das Kulturamt personell wieder an die Grenzen. Vor allem bei Großveranstaltungen wie dem Stadtfest, würde man mehr Unterstützung benötigen, machte Doris Hafer vor den Mitgliedern des Ausschusses deutlich. Hierfür bat sie um die Genehmigung von 17.500 Euro für Zusatzpersonal im Haushalt. Der Kulturausschuss sprach sich dafür aus und wird dem Stadtrat, der letztlich über den Haushalt entscheidet, eine entsprechende Empfehlung aussprechen. Insgesamt hat das Kulturbüro ein Budget von rund 171.500 Euro im Vermögenshaushalt beantragt. Zum Vergleich: 2024 wurden knapp 158.000 Euro genehmigt, 2023 etwa 184.000 Euro. „Die beantragte Summe ohne Personal ist niedriger als das genehmigte Budget 2024“, so Hafner, die um die Sparzwänge der Stadt weiß. „Ohne Zusatzpersonal sind jedoch bestimmte Projekte nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet.“

Icon Vergrößern Das Kultur-Trio der Stadt Schwabmünchen: Alina Krüger (links), Doris Hafner und Marilena Eberle (rechts). Foto: Stadt Schwabmünchen Icon Schließen Schließen Das Kultur-Trio der Stadt Schwabmünchen: Alina Krüger (links), Doris Hafner und Marilena Eberle (rechts). Foto: Stadt Schwabmünchen

Doris Hafner, Marilena Eberle und Alina Krüger blickten auf der Sitzung außerdem zurück auf das Jahr 2024 und blickten in das aktuelle Jahr. Besonders beliebt beim Sommer 100 sind demnach die Auftritte der Band „Acoustic Revolution“ und die Konzerte in den Ortsteilen. Der Familienaktionstag auf dem Festplatz mit dem Zirkus der Leonhard-Wagner-Schulen (Lewazi) und der begleitenden Sonderausstellung im Museum kann ebenfalls als Erfolg verbucht werden. Heuer soll es einen Aktionstag zum Thema Müll auf dem Festplatz geben, das Motto lautet „Das kommt mir nicht in die Tonne“. Mit dabei sind unter anderem der Abfallwirtschaftsbetrieb, die Verbraucherzentrale, das Landratsamt, das Repaircafé, die Gebrauchtbörse Geco, und die Caritas. Spiele und Aktion bieten das Kulturbüro an. Neue Ausstellungen im Museum sind ebenfall in der Mache und teils schon organisiert. Und am Stadtfest wird im Kulturbüro auch schon fleißig geplant.

Diese Termine stehen schon fest

Die Veranstaltungen des Kulturbüros im ersten Halbjahr 2025:

Familienaktionstag zum Thema „Das kommt mir nicht in die Tonne“, am Sonntag, 29. Juni, ab 11 Uhr auf dem Festplatz.

Stadtfest mit den Bands Coldheart am Samstag und Loamsiada am Sonntag, Freitag, 18., bis Sonntag, 20. Juli im Stadtgarten. Am Freitag soll wieder die lange Tafel stattfinden.

Sommer 100: Von Juli bis Mitte September sind 16 Konzerte im Rathausgarten und den Ortsteilen geplant. Mit dabei sind unter anderem wieder Acoustic Revolution, King B, Adi Hauke und La Occasio.

In der Stadthalle:

Leopold Morzart Quartett mit Andreas Kirpal, Freitag, 7. März, ab 19.30 Uhr

Kabarett mit Volker Heißmann und Martin Rassau mit ihrem neuen Programm „Lustbarkeiten“, am Mittwoch, 26. März, ab 19.30 Uhr.

Lech-Wertach-Orchester, Sonntag, 25. Mai, ab 10 Uhr.

Im Museum:

Aus Wort macht Kunst: Ausstellung im Museum, Eröffnung am Samstag, 8. Februar.

Die Revolte der Stricker und Maurer in Schwabmünchen, Vortrag mit Reinhold Lenski, am Donnerstag, 13. März., 18.30Uhr.

Alles, was bleibt, eine Ausstellung der Ulrichswerkstätten, Eröffnung, Samstag, 24. Mai, 19.30 Uhr, zu sehen bis 5. Oktober.

Karikaturenausstellung: Die deutsch-französische Freundschaft, Vernissage am Sonntag, 6. Juli, 12 Uhr, zu sehen bis 1. August.

Fotografien und Installationen vom Kunstpreisträger 2021 der Stadt Schwabmünchen, Rolf Zimmermann, Eröffnung Samstag, 18. Okotber, zu sehen bis Anfang Januar 2026.