Singoldsand Festival 2022: Infos rund um Line-up, Bands und Termine

Am letzten Augustwochenende steigt in Schwabmünchen das Singoldsand-Festival. Hier gibt es die Infos zu Line-Up, Bands, Terminen, Tickets und Singoldsandkasten.

Ende August findet in Schwabmünchen wieder das Singoldsand-Festival statt, das sich in der Vergangenheit bereits mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern hervorgetan hat, darunter beispielsweise OG Keemo oder die Antilopengang.

Welches Line-Up es in diesem Jahr beim Singoldsand-Festival geben wird, wann das Festival beginnt und wie man an Tickets kommt - all diese Fragen beantworten wir hier. Außerdem haben wir eine Termin-Übersicht für Sie und verraten, was es mit dem Singoldsandkasten auf sich hat.

Singoldsand-Festival 2022: Termine im Überblick

Das diesjährige Singoldsand-Festival wurde auf das letzte Augustwochenende gelegt und wird aufgeteilt in Singoldsandkasten und Singoldsand-Festival.

Video: SID

Donnerstag, 25. August: Singoldsandkasten

Einlass: ab 14.00 Uhr

Ende: 21.00 Uhr

Ausschankschluss: 20.30 Uhr

Freitag, 26. August: Singoldsand-Festival

Einlass: ab 14.00 Uhr

Ende: 01.00 Uhr

Ausschankschluss: 00.30 Uhr

Samstag, 27. August: Singoldsand Festival

Einlass: ab 14.00 Uhr

Ende: 01.00 Uhr

Ausschankschluss: 00.30 Uhr

Singoldsand-Festival 2022: Das Line-Up

Welche Bands, Künstlerinnen und Künstler sind beim Singoldsand-Festival 2022 im Line-Up vertreten?

Betterov

Blushy AM

Cari Cari

DennisDiesDas

Ferge X Fischerman

Friedberg

Jules Ahoi

Mola

Nand

OK Kid

ok.danke.tschüss

Paula Carolina

Power Plush

Rahel

SALO

ScheinEilig

SensiSimon

Sharktank

Tropikel Ltd

Wer an welchem Tag auftreten wird, ist noch nicht bekannt - sobald wir mehr wissen, veröffentlichen wir dies hier.

Mehr Informationen zum Festivalablauf und Besonderheiten auf dem Gelände bieten die FAQs.

Singoldsand-Festival 2022: So viel kosten die Tickets

Tickets für das Singoldsand-Festival 2022 können online erworben werden. Kinder unter 14 Jahren erhalten an allen drei Veranstaltungstagen kostenfreien Eintritt.

Das sind die verfügbaren Tickets:

Singoldsandkasten : 16,75 Euro

: 16,75 Euro Festivalticket Freitag: 27,25 Euro

Festivalticket Samstag: 27,25 Euro

Kombiticket: 48,25 Euro

Wer überlegt, vor Ort zu campen, braucht zusätzlich zur Eintrittskarte noch ein Ticket für den Campingbereich - im Falle eines Wohnmobils sogar noch eine weitere Wohnmobil-Plakette:

Camping-Ticket: 32,50 Euro (inkl. 10 Euro Müllpfand)

Wohnmobil-Plakette: 22 Euro

Campen beim Singoldsand-Festival 2022

Egal ob mit Wohnwagen, Zelt oder nur einer Decke - Campen am Singoldsand-Festival ist möglich. Der Campingplatz öffnet jedoch erst am Freitag um 12.00 Uhr und schließt am Sonntag um 14.00 Uhr. Der Platz ist ca. 15 Minuten Fußmarsch vom Festivalgelände entfernt.

Weitere Informationen zum Übernachten am Singoldsand-Festival finden Sie bei den FAQs.

Singoldsandkasten beim Singoldsand-Festival 2022

Am Donnerstag vor dem eigentlichen Festivalgeschehen gibt es einen Kindertag, der unter dem Namen Singoldsandkasten läuft.

Das ist das Programm beim Singoldsandkasten 2022:

Batiken

Kräuterkunde

Glitzertattoos

Hüpfburg

Kaindlhof

Kinderyoga mit Bianca

KJR Rahmenprogramm

Larifari

Märchenzelt

Riesenjenga & Zirkuszelt

Siebdruck

Zauberer Tobi van Deisner

Weitere Informationen zum Singoldsandkasten finden Sie bei den FAQs.

Anfahrt und Parken beim Singoldsand-Festival 2022

Das Festivalgelände des Singoldsand-Festivals befindet sich an der folgenden Adresse:

Jahnstraße (Eisplatz), 86830 Schwabmünchen

Parken

Parken ist im gesamten Stadtgebiet möglich, die drei Parkplätze "Neue Mitte", "Holzheystraße" und "Schrannenplatz" wurden jedoch von den Veranstaltern gesondert hervorgehoben.

Shuttlebus

Die umliegenden Gemeinden Schwabmünchens können erneut auf den kostenlosen Shuttlebus zurückgreifen, um nach Hause zu kommen: Abfahrt ist um 00.15 Uhr und 01.15 Uhr vor dem Eingang des Festivalgeländes.

Wer mit dem Zug nach Schwabmünchen reist, kann auf den kostenpflichtigen Shuttleservice (2,50 Euro pro Person und Fahrt) zurückgreifen: Dieser fährt am Freitag von 13.00 Uhr bis 20.00 und am Sonntag von 10.00 bis 13.00 Uhr. Vorher ist eine Anmeldung unter camping@singoldsand-festival.de mit Angabe von Ankunftszeit und Personenzahl nötig.

Ansonsten braucht man vom Bahnhof Schwabmünchen zu Fuß ca. 15 Minuten bis zum Festivalgelände.

Singoldsand-Festival Aftermovie

Eine Zusammenfassung vom Singoldsand-Festival bietet einen ersten Eindruck über das Festival in Schwabmünchen.

(AZ)