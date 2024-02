Line-Up für 2024: Juli kommt zum Singoldsand-Festival

Die Organisatoren des Singoldsand-Festivals in Schwabmünchen haben die ersten Bands für 2024 auf Instagram veröffentlicht. Wer bisher dabei ist und wo es Tickets gibt.

Das Singoldsand-Festival in Schwabmünchen startet in die nächste Runde oder besser nimmt die perfekte Welle. Na klingelt das was? Vor 20 Jahren hat die Band Juli ihren Durchbruch im Jahr 2004 mit dem Lied "Die perfekte Welle" erlebt. Das Jubiläum feiert die Band mit ihren Fans in Schwabmünchen auf dem Singoldsand - Festival im August. Da möchte so mancher Fan bestimmt im Voraus schon singen, "das ist der perfekte Tag".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Mit den Musikern von Juli hat das Singoldsand - Festival einen würdigen Nachfolger für den letztjährigen großen Act Großstadtgeflüster gefunden. Juli kommt vom Sound her sanfter und einfühlsamer, manchmal traurig daher, um dann die Schönheit des Lebens zu feiern und die Zuhörer zum "Grinsen" zu bringen, wie die Musiker auf ihrer Website kundtun. Die fünfköpfige Band aus Gießen in Hessen produziert selbstgeschriebenen, deutschen Pop - Rock "ohne Erwartungen, Meinungen, Schubladen oder aufgedrückten Bewertungen", wie sie auf ihrer Website schreiben.

Singoldsand-Festival 2024: Juli, Matze Semmler und Mele

In den Liedern von Juli können die Hörer Situationen aus dem eigenen Leben wieder erkennen. So geht es in "Regen und Meer" um die Gegensätze in einer Beziehung. Wie es gelingen kann diese zu überbrücken oder ob eine Beziehung an der Erwartungen scheitert. Frontfrau Eva Briegel singt mit ihrer eingängigen und doch ganz eigenen Stimme "Ich bin der Regen und du das Meer". Erfrischend am Singoldsand-Festival: Wo große Rock-Festivals in den vergangenen Jahren bisweilen wenig weiblich Musikerinnen zu bieten hatten, gelingt das in Schwabmünchen scheinbar spielend.

Der Augsburger Gitarrist Matze Semmler tritt 2024 auf dem Singoldsand - Festival in Schwabmünchen auf. Er schrieb eigens für die Autorin Romy Hausmann eine ganze Reihe von Stücken. Foto: Reinhold Radloff (Archiv)

Besucher können außer Juli noch Millenium Kid, Mele, Leila und Matze beim Singoldsand - Festival 2024 genießen. Wie die Mitglieder von Juli kommt das Millenium Kid alias Yasin Sert aus Gießen in Hessen. Er ist seinen Fans durch TikTok und den Sommersong Unendlichkeit bekannt, den es mittlerweile als Techno-Remix gibt. Um echte Gefühle geht es der Stuttgarter Singer-Songwriterin Mele: Sie möchte, dass "einem nicht peinlich sein muss, was man sagt", wie Warner Music schreibt. Das muss es Mele ohnehin nicht: Sie hat einen Grimme-Preis im Regal für den You-Tube Podcast „Offen un‘ ehrlich“. Leila Surkovic bringt die Einflüsse von zwei Kulturen in ihre Musik ein. "Gun to my head" ist auf Spotify zwei Millionen Mal über die Online-Laden-Theke gewandert. Das Indie-Label Grönland Records von Herbert Grönemeyer hat sie unter Vertrag. Und weil das Singoldsand - Festival heimische Musiker unterstützt, ist der Augsburger Gitarrist Matze Semmler mit dabei. Aktuell untermalt er musikalisch die Lesungen der Spiegel-Bestseller Autorin Romy Hausmann.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Authentizität könnte groß über dem Festival stehen. Ein Motto, das den Puls der Zeit nachfühlt. Nach der Pandemie ist die Sehnsucht nach Begegnung größer denn je.

Karten, Preise, Anfahrt für das Singoldsand - Festival in Schwabmünchen

Los geht's 2024 am Donnerstag, 22. August mit dem Singoldsandkasten, dem Kindertag des Festivals. Im vergangenen Jahr kam unter anderem das Theater Fritz und Freunde und sorgte für Stimmung. Die Bands treten am Freitag, 23. und Samstag, 24. August auf der Strandbühne und der an der Singold gelegenen Seebühne auf.

Pünktlich zur Bekanntgabe der ersten Künstler sind die Early Bird Tickets ausverkauft, wie der Instagram Account des Festivals bekannt gibt. Reguläre Tagestickets für das Singoldsand - Festival gibt es seit Dienstag, 27. Februar 2024 auf der Internetseite des Singoldsand - Festivals zu kaufen. An den Spieltagen der Bands kostet die Tageskarte 29 Euro, das Kombiticket für beide Spieltage kommt mit 52 Euro etwas günstiger daher. Eintritt am Freitag und Samstag haben alle ab 14 Jahren aufwärts. Der Festivalstart mit dem Kinderevent Singoldsandkasten am Donnerstag kostet 19 Euro. Das Besondere, neben der erwachsenen Begleitperson können zusätzlich drei Kinder bis zum Alter von 13 Jahren das Ticket mitnutzen. Das Camping-Ticket kostet 26 Euro und ist ab 18 Jahren erhältlich. Wer statt Zelt ein Wohnmobil bevorzugt, kann die Wohnmobil-Plakette für 22 Euro zusätzlich erwerben. Jeder Campinggast bezahlt im Voraus ein Müllpfand in Höhe von 10 Euro.

Karten können Festival - Besucher in diesem Jahr erstmals mit Apple und Google Wallet kaufen. Die Bestellung der Karten ist unter https://www.singoldsand-festival.de/tickets/ möglich. Die Anreise zum Festival - Gelände in der Jahnstraße in Schwabmünchen kann per Auto oder Zug erfolgen. (AZ)