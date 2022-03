Ein Paar führt die Triathlon-Abteilung

Die Triathlonabteilung des Skiclubs Königsbrunn, die in den vergangenen Jahren zahlreiche Großveranstaltungen organisiert hat, hat eine neue Führung.

Sie freuen sich, dass es nach rund zwei Jahren Pause wegen der Pandemie endlich wieder losgeht. Die Planungen für die kommenden Veranstaltungen bei der Triathlonabteilung des Skiclubs Königsbrunn laufen auf Hochtouren. Das Besondere daran: Alles wird von einer ganz neuen Führung gestemmt.

Manfred Winter und Stefan Stehle, diese beiden Namen standen seit vielen Jahren synonym für die Triathlonabteilung des Skiclubs Königsbrunn. Sie unterstützen auch in Zukunft. Doch die Leitung wurde im September 2021 in jüngere Hände gelegt: Vanessa Stehle und Manuel Bernhard. Die beiden sind nicht nur ein gutes Team, sondern auch ein Paar und heiraten im Sommer. Auch die Liebe zu ihrem Sport verbindet sie.

Diese Veranstaltungen sind geplant

Ihre erste Veranstaltung haben sie schon hinter sich gebracht, auch wenn es nur ein virtueller Silvesterlauf war, bei dem sie 50 Prozent der Einnahmen der Stiftung Kinderlachen aus Langenneufnach gespendet haben. Es folgen jetzt die 6. Mountainbike-Challenge (26. März), der 2. Kingsman-Triathlon (25. September), ein Nikolauslauf durch die Stadt, außerdem ein Radler-Trainingslager in Igea Marina (Ende April), eine Radfahrt auf die Insel Raab und manches mehr. Sogar einen Seniorenstammtisch im Vereinsheim gibt es.

Apropos: Geselligkeit und Kameradschaft, das wollen Stehle und Bernhard wieder mehr anregen, auch wenn ihnen der Sport natürlich sehr wichtig ist. "Über ihn kommen wir an neue Mitglieder", erzählt Vanessa Stehle, die studierte Kindheitspädagogin, "vor allem durch unser Schwimmtraining im Gymnasium-Bad". Dabei sind sie nicht nur an Leistungsathleten interessiert, sondern auch an jedermann, dem Triathlon einfach Spaß macht. Auch mit ihrem Wettkampfangebot wollen sie jedem die Chance geben, ihren Sport zu erleben.

Wer mal beim Training aller drei Triathlon-Sportarten vorbeischauen möchte, der kann das tun. Qualifizierte Trainer stehen mit Maria und Alex Hievner zur Verfügung. Ein neues Talent haben die beiden auch schon entdeckt: Mario Müller. "Seine Ansätze sind vielversprechend", betont Manuel Bernhard. "Er könnte mal in die Fußstapfen von Jürgen Metzner treten, der immer noch aktiv ist." Die Wettkampfgeneration dazwischen fehlt. "Vielleicht können wir die ja auch wieder aktivieren", so Vanessa Stehle, die sich freut, dass die "Neuen" bei der Organisation immer noch auf die "Alten", unter anderem ihren Vater, Manfred Winter und Klaus Weiberg, zählen können. "Ihre Erfahrung ist Gold wert."

Info Mountainbike Challenge: Gefahren wird mehrere Runden auf einer 2,3 Kilometer langen Strecke bei der Ulrichshöh 30 Minuten plus eine Runde. Die zehn Zeitschnellsten aus beiden Läufen ab 14 Uhr nehmen am Finale teil. Zusätzlich gibt es ein Cyclocross-Rennen ohne Zeitnahme. Anmeldungen sind online (https://www.sc-koenigsbrunn.de/6-koenigsbrunner-mtb-challenge-mit-cyclocross-fun-race) oder am Wettkampftag (Samstag, 26. März) bis 13 Uhr möglich.